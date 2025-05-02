Специалист назвала признаки низкой квалификации психолога

Когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер предупредила о признаках, которые помогут отличить неквалифицированного специалиста, неграмотные действия которого могут принести пациенту вред.

Компетентный психолог никогда не будет пытаться ставить клиенту диагнозы, а также рекомендовать либо отменять назначенные врачом препараты — у него для этого нет достаточной квалификации и полномочий, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

В некоторых случаях после визита к непрофессиональному психологу человек может чувствовать ухудшение эмоционального состояния. Это может происходить, если такой специалист нарушает границы, демонстрирует чрезмерную или недостаточную эмпатию или навязывает собственные оценки и эмоции, отметила Корбмахер.

Она посоветовала при выборе психолога ориентироваться не только на отзывы, рейтинги и количество дипломов, но и на качество личного контакта.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.