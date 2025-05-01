Эксперт расшифровал феномен «женщин-покорительниц вершин»

Психолог Виктор Розов проанализировал стремление Виктории Бони к экстремальным достижениям, таким как восхождение на Эверест, рассматривая это как пример феномена успешных женщин в традиционно мужских сферах. Его анализ затрагивает глубинные психологические потребности, стоящие за такими амбициозными проектами.

По мнению Розова, стремление женщин к экстремальным достижениям, таким как восхождение на высочайшие горные вершины, корнями уходит в глубинные психологические потребности. Это не просто жажда адреналина, а сложная совокупность факторов: стремление к самореализации и самоутверждению в обществе, которое до сих пор сталкивается с гендерными стереотипами; компенсация дефицита внимания и признания в детстве; поиск новых способов контроля над жизнью и возможность переосмысления своей идентичности в изменяющемся мире.

Для Бони, покорение Эвереста представляло собой не просто спортивное достижение, а метафору преодоления множества преград и символ самотрансформации. Несмотря на то, что восхождение завершилось преждевременно из-за проблем со здоровьем, самая попытка подъема на высшую точку планеты говорит о силе духа и необычайной воле к победе, рассказал Розов в интервью Южному Федеральному.

Розов подчеркивает, что подобные поступки — это не просто эксцентричность, а результат глубинных психологических процессов, отражающих эволюцию женской роли в современном мире. Это новый архетип: женщина, смело ломающая стереотипы и добивающаяся успеха на своих условиях.

Напомним, ранее Виктория Боня лишилась здоровья после восхождения на Эверест. Тем временем дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне.