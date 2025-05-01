Психолог рассказала, как полноценно отдохнуть в выходные

Психолог и бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай рассказала, что облегчить возвращение в рабочий режим после майских выходных помогут личный план и продуманный распорядок.

«Можно составить свой календарь дел, чтобы видеть заранее то, что предстоит», — объяснила она в беседе с «Радио 1».

Для полноценного отдыха психолог посоветовала в выходные переключиться на иной вид деятельности и заниматься тем, что приносит радость. Например, прогуляться в парке или полюбоваться на объекты искусства.

Также нужно не менять режим и пить витамины, добавила Куликова-Цай.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.