Как сохранить память надолго и загадывать желания, чтобы они сбывались

"Меняется ли человеческий мозг со временем? У средневекового рыцаря и у тех, кто жил в пещерах, он был меньше, так как не нужно было решать сложные задачи дня сегодняшнего?" С этого вопроса начался мой разговор с психотерапевтом Натальей Бехтеревой, праправнучкой Владимира Бехтерева, внучкой Натальи Бехтеревой, дочерью Святослава Медведева.

© Российская Газета

Наталья Бехтерева: Внешне - нет. Никаких новых отделов не появилось, да и имеющиеся никуда не исчезли. То есть, если положить рядом мозг рыцаря и академика - вы их не отличите. Да и с чего решили, что нашему поколению мозг - нужнее? Представим ситуацию: рыцарь собрался в Крестовый поход. Сколько всего ему нужно знать? Направление, особенности пути, то есть карту, а также необходимо прикинуть, чем обедать, где доставать еду, чем кормить коня, как не заболеть, иметь навыки тактики и стратегии боя и многое другое. То есть рыцарю нужен массив разных сведений, и еще сколько информации он получит в дороге, и его мозг ее переработает!

Со временем может меняться использование мозга, его отделов. Если глобально: то в наши дни даже происходит легкая деградация мозга. Мы теряем способность создавать новое, потому что нам все уже разжевали и вложили. Для комфортной жизни все уже есть.

Вы упомянули карты. Современный человек больше настроен на использование навигаторов. Хорошо это или плохо?

Наталья Бехтерева: Есть исследования, четко показывающие: у таксистов, которые выучили карту и постоянно пользуются этими знаниями, когнитивный резерв мозга - значительно выше, чем у тех, кто пользуется лишь навигатором. Когнитивный резерв - это возможности нашего мозга справляться с повреждениями, связанными с заболеваниями, последствиями стресса.

Кстати, при высоком когнитивном резерве в старости симптомы Альцгеймера обычно проявляются либо слабо, либо совсем не заметны.

А общаемся мы друг с другом значительно меньше, разве что переписываемся в мессенджерах...

Наталья Бехтерева: Это плохо! Общение - важнейший фактор здоровья мозга. Причем нужно живое общение, пусть даже разговоры по телефону, но не сидение в аккаунтах. Живое общение необходимо для накопления когнитивного резерва и профилактики депрессивных состояний.

Любимый вопрос читателей: как сохранить максимально долго память?

Наталья Бехтерева: Учить иностранные языки, ходить на выставки, читать книги, смотреть фильмы. Постоянно пробовать делать что-то новое. Мы привыкли полагаться на собственный опыт, но зачастую нужно посмотреть на мир глазами новичка. Ходишь одним путем домой, измени маршрут. Решаешь задачу так - попробуй иначе, более сложным вариантом.

И опять-таки живое общение! Очень полезно проговаривать день вечером в кругу семьи - для профилактики и Альцгеймера, и тревожных состояний, и психосоматических недугов. Полноценное общение в кругу семьи вполне может заменить визиты к психотерапевту.

Говорят, что человечество захлестнула волна биполярных расстройств, тревожных состояний, депрессий. Мы все дружно сходим с ума?

Наталья Бехтерева: Первым очень подробно описал депрессивное состояние Гиппократ (правда, назвал меланхолией). Сейчас в обиходе стало принято очень многое называть депрессией. Плохое настроение, на работе дела не складываются, дома конфликты - все, "впал в депрессию". Да ничего подобного! У депрессии есть четкие критерии, например, длительное плохое настроение и апатия без причины, мысли о собственной никчемности, а у мужчин агрессия или появление стойких суицидальных мыслей.

Что касается неврозов - то да, их число увеличилось за время развития человечества. В средние века их практически не было. Больше стало личностных расстройств - буквально в наши дни. Почему? Потому что в зрелый возраст вошли те, кто родился в 90-х. Эти времена характеризуются отсутствием четких правил в обществе, социальных ориентиров и опор, а отсутствие границ может привести к поломке личности и последующим огромным сложностям жизни в социуме.

С какого возраста человек может запоминать события? Столкнулась с тем, что сын-школьник четко перечислил мне романсы и арии, которые я пела ему, когда укачивала в грудном возрасте.

Наталья Бехтерева: С рождения мозг активно начинает работать, впитывать в себя подобно губке. Большая ошибка многих родителей, считающих, что дети - чуть ли не до подросткового возраста "не доросли" в плане развития мозга, что с ними серьезно и разговаривать не стоит. Нет! Они воспринимают окружающее еще и в большей степени, чем мы, так как у них мозг нацелен на создание матриц, по которым и будет функционировать в дальнейшем.

Да, ребенок может запоминать и из очень раннего детства, особенно если ему было эмоционально комфортно. И, наоборот, маленькие дети часто забывают периоды, в которых были неприятные ситуации, тяжелые болезни.

Одна из самых таинственных тем - сны. Действительно ли они могут о чем-то свидетельствовать?

Наталья Бехтерева: Общепринятая теория, что мозг ночью перерабатывает полученную за день информацию. Имеет право на существование и теория Ивана Пигарева, что ночью мозг занимается восстановлением внутренних органов.

Сны могут много о чем говорить, но сонники - не работают. Почему? Потому что у нас абсолютно разные ассоциации с теми или иными животными, предметами, явлениями природы. Кому-то гроза - это тревога, кому-то - ознаменование нового этапа и уход старого. Паук - кому-то неприятное ощущение, кому-то - добрый знак, получение долгожданной весточки. То есть примерно одинаковые сны могут говорить совершенно о разном - в зависимости от того, кому приснились. Что касается программируемых сновидений - эта практика пока не изучена толком, и нельзя сказать, полезна ли она или вредна.

Точно известно: мы можем задать перед сном себе вопрос, чтобы мозг ночью работал над ответом на этот вопрос. Отсюда и случаи, когда во сне человеку является алгоритм решения .

Практика

Как загадать желание, чтобы оно сбылось?

Наталья Бехтерева: Четко желание формулировать, тем самым вы будете настраивать мозг на его выполнение. Четко и подробно. На самом деле мы очень часто получаем, что хотим. Вопрос: в какой обертке?

Например, "Хочу хорошую работу!". Мозг собирает сведения о "хорошей работе" из информации, полученной вами (неосознанно) от близких, соседки, продавщицы в магазине. И - на основе полученного создает концепцию понятия "хорошей работы", и она может очень сильно отличаться от того, что хотите вы. То есть нужно желание разработать до деталей: какая именно работа, график, какой начальник, какая конкретно зарплата.

Ни в коем случае не давайте себе установки типа: "Не хочу ходить на нелюбимую работу". Ибо мозг будет нацелен не на поиск нового места трудоустройства, а на то, чтобы вы не ходили. Например, заболели, еще хуже - ногу сломали, накосячили так, что вас в одночасье с работы выгнали и вы бы остались без денег. Вы этого хотели?

Часто женщины, желая найти мужчину мечты, задают сами себе формулировки: "Хочу найти такого-то", но при этом более сильная их установка: "Не хочу ни с кем считаться, я всегда права, буду диктовать условия мужчине мечты". Найдет такая дама достойного кавалера? Сомневаюсь.

Кстати, аналогична ситуация с гаданием, например, на ныне модных картах таро. Значений карт много, но каждый неосознанно выбирает то, что ему ближе.

А нынешняя мода на практику медитации?

Наталья Бехтерева: Концентрация внимания еще никому не помешала. Есть простой способ. Начертите на земле, на полу полосу. Возьмите в руки колокольчик и идите так, чтобы он не звенел. Фокус на секундной стрелке на циферблате, молитва - все это способы концентрации внимания.

Ключевой вопрос

Есть ли жизнь после жизни?

Наталья Бехтерева: Да, что-то есть... Хочется верить в это. Но наукой не доказано.