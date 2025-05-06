Как справиться с навязчивой тещей

Есть такой тип тещи, которая всегда на связи. В любое время. Особенно — когда не надо. Она может позвонить в семь утра, чтобы напомнить про витамины. Или заявиться без предупреждения, чтобы «всего лишь передать баночку супа».

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Иногда это выглядит как забота, иногда — как регулярное нарушение границ, но в любом случае вы чувствуете раздражение и усталость. А поговорить напрямую — страшно или неудобно. Что делать, в беседе с «‎Рамблером» рассказала Юлия Шилова, психолог, сексолог, ведущая трансформационных игр.

Сначала — признать, что вам тяжело

Это не каприз и не слабость. Это нормальная реакция на вторжение. Никто не обязан выдерживать постоянный контроль, проверку на прочность и нескончаемый поток рекомендаций по ведению хозяйства или воспитанию детей. Вы взрослый человек. И да, у вас есть право жить своей жизнью, даже если мама жены считает иначе.

Дальше — стратегически снижать контакт

Научиться слушать старшего родственника можно как радио. Есть дома, в которых есть телевизор, но его включают, чтобы был шум на фоне. Можно к теще или к любому старшему родственнику, общение с которым неприятно, попробовать относиться так Юлия Шилова Психолог, сексолог и ведущая трансформационных игр

Это не про то, чтобы игнорировать. Это про то, чтобы переключить внутренний режим: «Я слушаю, но не включаюсь». Сохраняете вежливость, но не пускаете человека внутрь. Не спорьте, не доказывайте, не оправдывайтесь. Отвечайте коротко, не втягиваясь в игру.

Вот как это выглядит на практике:

«Хорошо, спасибо, что сказали» — на совет.

«Я понял, подумаю» — на упрек.

«У нас все в порядке, не переживайте» — на тревожные звонки.

«Сейчас не могу говорить, отпишусь позже» — на попытку контролировать каждую минуту.

Почему возлюбленным важно держаться за руки

Это шаблоны, которые отсекают лишнее и при этом не рождают повода для конфликта. Вы не хамите, но и не прогибаетесь.

Что делать, если теща приходит без предупреждения?

Тут важно подключать жену. Потому что речь идет о границах вашей семьи. И если супруга не видит проблемы — разговор придется начать с ней.

Правила вроде «заранее звонить», «не заходить без приглашения», «не давать советы по поводу детей, если их не просили» должны обсуждаться внутри пары. Без этого ничего не сдвинется. Если у вас крепкий союз — вы точно найдете способ договориться.

Если же жена говорит: «Ну это же мама», — и дальше все остается по-старому — вы не обязаны молчать. Скажите спокойно, без крика, но честно: «Мне тяжело, я чувствую давление. Нам нужно решить, как выстроить дистанцию, чтобы всем было комфортно».

Минимизировать, а не отсекать

Минимизировать общение, конечно. Это ключ. Не обязательно обрубать все. Но дозировать. Например, перевести звонки на текст. Установить один удобный день для визитов. Или, на крайний случай, ограничить контакты до «только через жену» Юлия Шилова Психолог, сексолог и ведущая трансформационных игр

Нормально — не любить тещу

Нормально — хотеть личного пространства. Нормально — не строить «душевную связь» с ее мамой. И если вы держите в голове чувство долга, страха обидеть или «я должен терпеть, потому что она родня» — проверьте, откуда эти установки. Часто они родом из детства и не имеют отношения к реальности.

Главное — не затягивать. Чем дольше вы терпите, тем выше шанс, что однажды сорветесь. А это уже будет не про разговор, а про скандал. Поэтому — лучше сейчас, спокойно и четко. Обозначить. Отстроить. И жить дальше. В своем темпе, своей семьей. Без лишнего фона.

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