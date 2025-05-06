Можно ли тренировать память так же, как мышцы

Если вы ловили себя на том, что три раза возвращались в комнату, чтобы вспомнить, зачем туда шли — вы не одиноки. Память подводит всех. Но хорошая новость в том, что она поддается тренировке. Подробнее об этом в беседе «‎Рамблером» рассказал Никита Непряхин, основатель Школы Критического Мышления, тренинговой компании Business Speech.

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Память действительно можно тренировать. И аналогия с мышцами здесь не случайна: чем больше практикуешься, тем лучше результат. И не надо думать, что тренировать свою память — это непосильная задача. Даже несколько минут в день целенаправленной тренировки уже дают результат. Это доказывают многочисленные исследования Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Как это работает?

Память — это не ящик, в который вы что-то кладете. Это процесс. Если он плохо работает — это не значит, что «мозг не тот», а скорее, что вы не натренировали нужные навыки. Как с прессом: пока не включите его в работу — он есть, но никто его не видит.

Интервальное повторение — ключ ко всему

Учите, например, пять новых слов на иностранном языке. Потом повторяйте через 15 минут, три часа, через день, две дня, неделю. Это не занимает много времени, но дает отличный результат Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Мозг устроен так, что забывает все, что не повторяется. Но если делать это по убывающей схеме — информация закрепляется глубже. Это работает не только для слов, но и для дат, формул, списков.

Как эмоции влияют на память и восприятие событий

Ассоциации и истории — топливо для мозга

Наш мозг не любит скуку. Ему легче запоминать странное, эмоциональное, живое.

Чтобы запомнить слова «кошка, книга, автомобиль» — представьте, как кошка в очках читает роман, сидя на заднем сидении машины. Чем нелепее история — тем прочнее она запоминается Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Это работает и на масштабах: учите список из 30 терминов? Придумайте глупую сказку. Запоминаете сложный блок инфы? Постройте цепочку аналогий. Работает почти всегда — потому что мозг любит смысл и образ, а не таблицы и схемы.

Мнемотехника не устарела

Стишки, акронимы, дурацкие рифмы — все это реально помогает. Это не школьные глупости, а вполне рабочие техники. Психологи называют это кодированием через образ. Чем проще и необычнее — тем лучше для мозга. Особенно если подключить эмоции или смех.

Визуализация решает

Она особенно полезна для визуалов: все, что можно схематизировать — стоит схематизировать. Если нужно усвоить систему или объем информации — рисуйте.

Используйте mind maps — карты понятий. Или представляйте схемы, блоки, связи в голове. Это помогает структурировать знания и удерживать их Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Тренируйтесь в игре

Есть упражнение «Что изменилось?» — посмотрите на комнату минуту, отвернитесь. Попросите кого-нибудь поменянять три–пять деталей. Затем попробуйте вспомнить, как пространство выглядело прежде. Это прокачивает внимание и зрительную память Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Есть и другие вариации игры: показывайте друг другу списки, прячьте предметы, вспоминайте чужие наряды после встречи. Все они требуют включения памяти.

И главное: помните о физиологии

Без нормального сна, еды и движения никакие лайфхаки не сработают. Регулярный сон семь–восемь часов, физическая активность, омега-3 — и ваша память уже в плюсе. Плохая память часто не про «плохой мозг», а про усталость, выгорание и сбитый режим.

Подводя итог: натренировать память можно. Это не требует часов медитации и миллиона упражнений. Всего пять-десять минут в день уделяйте вышеуказанным лайфхакам. Тогда вы не забудете, зачем зашли в комнату и вспомните, где же все-таки оставили очки.

Ранее мы писали, почему наш мозг запоминает плохое лучше, чем хорошее.