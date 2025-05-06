Как мы решаем, кому можно доверять

Когда вы знакомитесь с человеком, мозг сразу активно включается в процесс. Он оценивает, сопоставляет, сортирует. О том, почему к одним людям у нас моментально рождается доверие, а к другим нет, «‎Рамблеру» рассказала Соломеина Елена, клинический и детский психолог.

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Решение — доверять или не доверять — принимает не душа, не сердце и не «внутренний голос». Его принимает кора головного мозга. Конкретно, с опорой на систему обратной связи, схемы восприятия и внутренние эталоны.

Каждый из нас так или иначе задавал себе вопрос о том, могу ли я доверять этому человеку? Отвечаем мы на него по-разному и не всегда задумываемся, почему один вызывает доверие, а другой нет. Более того, одному и тому же человеку кто-то доверяет, а кто-то нет Елена Соломеина Психолог сети клиник "Семейная"

Механизм, по сути, универсален. Но его «настройки» — у каждого свои.

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Как работает эта система?

Первое, что нужно понимать: мозг не нейтральный наблюдатель. Он сверяет окружающий мир с «библиотекой эталонов», которые мы собираем всю жизнь. Это не только опыт, но и представления о том, как должно быть. Например, если у человека в прошлом был друг, который всегда говорил мягко и смотрел в глаза — мозг будет искать схожие паттерны у новых людей. Кто подходит — получает метку «доверительно». Кто не подходит — «проверка не пройдена».

Мозгу свойственно подстраивать поведение под некий эталон, который содержится у нас в голове. Это и есть работа системы обратной связи. Мы сверяем реальную информацию с внутренними схемами — и на основе совпадений или расхождений формируем доверие Елена Соломеина Психолог сети клиник "Семейная"

По сути, интуиция — это не магия, а быстрая сверка сигналов с эталонной базой данных. Чем она богаче и точнее — тем острее «чутье».

Мы смотрим на других глазами самих себя

Есть еще один уровень — глубже. Он связан с тем, как мы вообще воспринимаем других.

Кора головного мозга развивается по определенным законам, а вместе с ней — и система нашего восприятия мира. Эта система формируется таким образом, что мы начинаем воспринимать мир «от себя». То есть мы просто разворачиваем внутренние схемы вовне Елена Соломеина Психолог сети клиник "Семейная"

Что это значит? Например, если вы привыкли к тому, что эмоции нужно сдерживать, — открытый и эмоциональный человек может вас насторожить. Не потому, что он опасен, а потому, что его поведение не вписывается в вашу карту реальности.

Доверие — это всегда немного про проекцию

Мы доверяем тому человеку, действия и считываемые эмоции которого нам кажутся наиболее ожидаемыми Елена Соломеина Психолог сети клиник "Семейная"

Это ключ: мы чувствуем безопасность тогда, когда кто-то предсказуем. Даже если он незнаком. Если вы с кем-то только что встретились и вам кажется, что «он понятный» — скорее всего, его поведение попало в вашу зону проекции: он действует так, как вы ожидаете.

И, наоборот, если человек вызывает у вас необъяснимую тревогу, это может быть реакция на то, что он не совпадает с вашим внутренним эталоном. Вы не можете быстро считать его эмоции, поведение выбивается из вашего шаблона. Это вызывает у мозга ощущение неопределенности — а значит, угрозы. Так запускается защита: «не доверять».

Почему мы иногда верим незнакомцам и не верим близким?

Здесь все просто: «ожидаемость» не связана с длительностью знакомства. Если новый человек ведет себя по понятному шаблону — он воспринимается как «свой». А если близкий ведет себя неожиданно — тревога возникает даже сильнее, потому что ломается старый эталон.

Так мозг и выбирает, кому можно доверять: не по списку заслуг, не по добрым делам и не по внешности. А по уровню совпадения с нашими внутренними схемами. Чем больше совпадений — тем выше доверие.

Если вы хотите научиться лучше понимать свои реакции — начните с наблюдения: какие именно поведенческие мелочи вызывают у вас ощущение «свой/чужой». Где вы чувствуете стабильность, а где — внутренний диссонанс. Это поможет не только точнее выбирать, кому доверять, но и осознанно расширять свою «библиотеку эталонов». Потому что иногда стоит дать мозгу апдейт — особенно если старые схемы мешают жить.

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