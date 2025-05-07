Можно ли распознать ложь по мимике

У большинства людей нет встроенного детектора лжи. Мы интуитивно догадываемся, когда нам лгут, но не всегда можем объяснить, почему чувствуем подвох.

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Иногда это «не могу объяснить, но что-то не так» оказывается точнее любого логического анализа. И в этом «что-то не так» большую роль играет мимика. Как движения мышц лица указывают на ложь, в беседе с «‎Рамблером» объяснила медицинский психолог, нейропсихолог Светлана Свинцова.

Мимика — это нейроинтерфейс

За наше лицо отвечает не только настроение, но и кора головного мозга, лимбическая система, моторная кора, зеркальные нейроны — все, что участвует в реакции на стимул, даже если он неосознанный. Психологи и нейробиологи давно заметили, что мимика — это не просто отражение эмоций, а сложный результат мгновенной переработки информации.

Когда человек говорит неправду, мозг работает с перегрузкой: ему нужно не просто передать сообщение, но и отслеживать, чтобы все его внешние проявления не выдали ложь. Эмоции приходится подавлять, контролировать микрожесты, держать в узде мимику. Это сложно. Особенно если человек не профессиональный актер или не обучен маскировке.

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Подобрать слова проще, чем проконтролировать сознательно множество телесных и мимических микрожестов. Когда человек пытается скрыть какую-либо информацию, осознанно или бессознательно, то в словах может звучать одно, а тело будет давать другие сигналы Свинцова Светлана Алексеевна Медицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Где скрывается ложь: научные наблюдения

В 2008 году проводилось исследование, в котором лгущие участники чаще демонстрировали асинхронность между словами и выражением лица. Это называется «инконгруэнтность» — когда сказанное не совпадает с тем, что выражает тело. Например, человек говорит: «Я рад», — но мышцы вокруг глаз у него не сокращаются, как при настоящей улыбке. Значит, эта радость — фасад.

Исследования университета Глазго показали, что у ложных эмоций чаще наблюдаются укороченные по времени мимические реакции. Настоящие эмоции «распускаются» на лице постепенно и комплексно. Поддельные — короткие, локальные, хаотичные.

Почему мы часто не замечаем ложь?

Мы ориентируемся на слова. А зря. До 80 процентов информации мы получаем через невербальные сигналы: мимику, интонации, позу, движения глаз, темп речи. Но большинство людей не умеет их читать. Это вопрос отсутствия тренировки.

Есть специально обученные люди — профайлеры— их знания базируются на изучении анатомии, физиологии, биологии, психологии, индивидуальных особенностей личности. А самое главное — на постоянной тренировке через наблюдение и анализирование поведения других людей Свинцова Светлана Алексеевна Медицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Для обычного человека такая тренировка невозможна в полевом режиме — слишком много отвлекающих факторов. Но есть другой ресурс — собственные ощущения.

«А что я чувствую сейчас, когда он мне это говорит? А не расходится ли то, что я вижу, с тем, что слышу?» — предлагает задать себе вопрос психолог. Если в теле появляется дискомфорт, ощущение несостыковки, напряжения — велика вероятность, что перед вами человек, говорящий не всю правду.

Почему дети выдают себя сразу, а взрослые — нет?

У детей — слабые защитные механизмы. Их ложь легко заметна: глаза округляются, щеки краснеют, руки летят к лицу. У взрослых эта система уже «отточена»: жизненный опыт, социальные маски, подавление эмоций. Ложь взрослеет вместе с человеком — становится сложнее, тоньше и незаметнее.

Но она не исчезает. Даже у самого натренированного человека мимика иногда не успевает за речью. Или наоборот — лицо говорит больше, чем нужно. Главное — смотреть внимательно, не застывать на словах.

Интуиция — это опыт, упакованный в тело

Ключ к тому самому «чувствую, что он врет» кроется в эмоциональном интеллекте. Чем лучше мы распознаем собственные состояния, тем легче считываем обман у других. Ложь — это разрыв между внутренним и внешним. И этот разрыв почти всегда отражается на лице. Главное — хотеть его заметить.

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