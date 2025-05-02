О чем говорят неконтролируемые покупки на маркетплейсах

Человеку не хватает дофамина или он чувствует себя одиноким.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Яна Лейкина.

«Так называемая замещающая деятельность, которая даёт ощущение результата. То есть чаще всего человеку не хватает дофамина. То есть гормонов, которые вырабатываются тогда, когда есть какие-то победы и достижения. А любая покупка — это как вид достижения. То есть ты купил, ты приобрел. Я бы ещё посоветовала признать, что это не просто какая-то дурная привычка, а что по большому счёту это крик о помощи. О том, что не хватает дофамина, о том, что ты чувствуешь себя одиноким, о том, что нет контакта, может быть, нет интересной деятельности, может быть, нет ощущения, что рядом близкие люди. Вот тогда уже можно понять, чем по-настоящему можно наполнить свою жизнь, свой внутренний мир, и попросить помощь, в том числе и профессионального психолога».

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