Как путешествия помогают восстановить внутренний покой

Тревожность в современном быстро меняющемся мире становится невидимым спутником. Постоянное беспокойство «как бы что не случилось плохое», связанное с неопределенностью, острым ощущением опасности, делает человека раздражительным, мешает концентрироваться, что снижает эффективность и производительность любой деятельности. Если тревожность игнорировать, она может стать постоянным источником напряжения, нервозности даже по незначительному поводу. Один из способов избавиться от этого ощущения — путешествовать. О пользе этого необычного метода нам рассказала арт-психолог Ксения Павлова.

Переключение

Путешествия — экологичный метод переключиться на реальные, а не воображаемые проблемы, ведь во время поездки нужно решать повседневные задачи в новых условиях.

«Это может быть связанно с незнакомыми традициями, укладом жизни, особенностями коммуникации. Активные действия и общение „здесь и сейчас“ напрямую влияют на снижение тревожности», — поясняет наш эксперт.

Расширение сознания

Благодаря путешествиям мы познает мир и себя в этом мире. Психолог:

«Отказ от привычного комфорта, смена ролей — был начальник, стал участник группы наравне с другими, может родить новую стратегию реагирования на происходящее. Например, я тревожился, потому что нужно соответствовать требованиям статуса, а сейчас я просто путешественник, что снимает на время с меня груз ответственности».

Трансформация

Говорят, что любой поход меняет мировосприятие. Некоторые осознанно выбирают поездку как путь к себе, например, ретриты, восхождение в горы, йога-туры. Ксения:

«В тишине, замедляясь в сообществе людей со схожими интересами, человек перенастраивает себя на другие цели. Что-то, без чего, казалось, невозможен успех, может показаться уже не таким важным и нужным. Появляется осознанная потребность слушать себя и свое тело, бережно относиться к себе».

Избавление от негативных эмоций

В новых условиях, в незнакомых местах, в непривычном месте рождаются сильные впечатления, которые перерастают в ресурсные воспоминания. В ситуациях, забирающих много сил, можно вернуться обратно в то место, где было хорошо, пересматривая фотографии, представить себя снова в том месте и с теми людьми, где было тепло и приятно. Эксперт:

«Можно снова захотеть и спланировать новое путешествие или пообщаться с людьми, с которыми связывают общие приятные воспоминания, что поможет снизить беспокойство о сегодняшних проблемах»

Восстановление

Активный отдых — сплав, многодневные походы, туристические туры — помогают восстановить физические и психические ресурсы. Лучший способ снятия тревоги — подвигаться, пробежаться, пройтись пешком.

«Научно доказано, стресс уходит через ноги. Когда внимание переходит на телесные ощущения, активные действия, преодоление лени и нежелания двигаться, лишние мысли, в том числе тревога, уходят», — добавляет психолог.

Обретение нового смысла

Во время поездок часто появляются инсайты — озарения о неразрешимости проблем или ситуаций, находится новое решение, о котором человек раньше даже не подозревал, а оказалось, все легко. Ксения:

«В нестандартных ситуациях могут проявиться давно забытые умения и навыки, например, заводить новых друзей или организовать работу группы незнакомых людей, что напрямую влияет на повышение самоценности».

Уход от действительности

Бывают ситуации, когда возникает зависимость от путешествий как способа бегства из тяжелых отношений, неудовлетворенности собой, работой, карьерой.