Признаки, что цели являются причиной беспокойства

В современном мире нас часто подталкивают к поиску своего призвания или жизни, наполненной смыслом. Это давление может вызывать беспокойство, особенно если ты чувствуешь, что не находишься на «правильном» пути.

Такое состояние нередко становится причиной ощущения, что ты постоянно терпишь неудачу. Но как понять, что ты испытываешь тревогу именно из-за целей и их поиска? Вот пять признаков, которые помогут тебе разобраться в своих чувствах и, возможно, пересмотреть свои взгляды.

Ты постоянно меняешь работу, но так и не чувствуешь удовлетворения

Частая смена работы сама по себе не всегда плоха — это может быть способом получить новый опыт, улучшить финансовое положение или найти более подходящую сферу.

К тому же никогда нельзя быть уверенным, что ожидания после прочтения очередной вакансии будут соответствовать реальным условиям труда.

Однако, если ты постоянно ищешь «идеальную» работу, но так и не чувствуешь удовлетворения, это может быть признаком тревоги о цели.

Многие ошибочно думают, что цель — это что-то внешнее: должность, зарплата или статус, которые вдруг принесут счастье. Но на деле она оказывается совсем не тем, что легко можно найти в описании вакансии. Она создается через твое взаимодействие с работой и жизнью в целом.

Вместо того чтобы задаваться вопросом, является ли твоя текущая работа «той самой», спроси себя: что в ней приносит тебе радость и энергию? Есть ли у тебя занятия вне работы, которые наполняют жизнь светом?

Если твоя работа кажется бессмысленной, возможно, дело не в ней самой, а в том, как ты к ней относишься. Иногда стоит не искать новое место, а изменить свое отношение к тому, что у тебя уже есть.

У тебя синдром самозванца

Ты когда-нибудь чувствовал, что твои достижения — это просто удача и что рано или поздно окружающие «раскроют» твою некомпетентность?

Это явление известно как синдром самозванца, и оно часто встречается у успешных людей. Но в то же время оно может быть отражением тревоги, которая появилась из-за целей.

Часто беспокойство возникает, когда твоя текущая роль не соответствует твоим истинным ценностям или страстям.

Вместо того чтобы спрашивать, достаточно ли ты хорош для этой цели, попробуй переформулировать вопрос: достаточно ли хороша для меня эта цель?

Если ты постоянно чувствуешь себя не на своем месте, возможно, проблема не в тебе, а в том, что твоя энергия направлена не туда.

Ты постоянно сравниваешь себя с другими людьми

Социальные сети и профессиональные платформы делают сравнение себя с другими людьми почти неизбежным. И если ты замечаешь, что то и дело испытываешь зависть, глядя на чужие успехи, или чувствуешь, что отстаешь, это может быть признаком беспокойства о цели.

Сравнение заставляет нас думать, что чужой путь должен быть нашим или является единственно правильным решением, к которому нужно стремиться.

Но цель — это глубоко личное. То, что приносит удовлетворение одним людям, может быть совершенно бесполезным для других. Согласись, если от природы креативного человека всю жизнь заставлять выполнять монотонную работу, приговаривая, что это «правильно и успешно», он будет несчастлив и не сможет раскрыть все свои таланты в полной мере.

Вместо того чтобы смотреть на других людей и их опыт, сосредоточься на себе. Поразмышляй, какие занятия заряжают тебя энергией, к чему бы ты стремился, если бы не было внешнего давления? А еще важно подумать о том, что для тебя значит успех, независимо от ожиданий общества.

Помни: твой путь уникален, поэтому сравнивать себя с другими — это все равно что пытаться надеть чужую обувь. Лучше создай свою собственную дорогу.

Ты склонен к «нигилизму цели»

Иногда разочарование в поиске смысла жизни приводит к крайней реакции — отказу от самой идеи, что нужно к чему-то стремиться. Это состояние можно назвать «нигилизмом цели».

Ты можешь начать думать, что поиск страсти в жизни — полная ерунда, а она сама является лишь чередой бесконечных дел, не имеющих никакого «высокого смысла».

Но все же это не так. Люди с сильным чувством цели чаще чувствуют себя счастливыми, здоровыми и удовлетворенными. Причем неважно, глобальная эта цель вроде получения мирового признания или что-то незначительное.

Отказ от поиска смысла и целей в жизни может привести к чувству опустошенности, тревоге и даже депрессии. И что примечательно: ты вроде бы дистанцируешься от того, что вызывает беспокойство, но на деле лишь усугубляешь его.

Вместо того чтобы отвергать идею цели, попробуй переосмыслить ее. Осознай, что цель — это не одна грандиозная миссия, а множество маленьких шагов к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше. Ее необязательно искать — ее можно создавать через действия, которые приносят тебе радость.

К тому же цели могут меняться со временем, и это нормально, ведь ты развиваешься и морально растешь.

Ты веришь в миф о «Единой истинной цели»

Многие верят, что у каждого человека есть одна единственная цель в жизни и, если ее не найти, твое существование будет лишено всякого смысла. Такой подход только усиливает тревогу, мешает развиваться и познавать что-то новое.

На самом деле цель — это не что-то статичное и неизменное. Она может проявляться в разных сферах: в работе, отношениях, хобби или даже в маленьких ежедневных радостях. И если раньше ты к чему-то стремился, но понял, что это больше не является тем, чего бы ты хотел достичь, ты вполне резонно можешь от этого отказаться и начать достигать чего-то другого.

Вместо того чтобы искать одну всеобъемлющую цель, спроси себя: какие занятия заставляют меня чувствовать себя живым? Как я могу включить больше таких моментов в свою жизнь? Какие маленькие шаги я могу сделать, чтобы создать смысл здесь и сейчас?