Как перестать «заедать» тревогу и грусть? 3 упражнения от психолога
Плачущего ребёнка часто успокаивают конфетой или мороженым. В моменте способ, может, и работает, но так закрепляется связь между сильным переживанием и едой. В перспективе привычка успокаиваться с помощью еды приводит к лишнему весу, а значит, влияет на здоровье. Рассказываем, что делать, если в момент грусти или тревоги рука сама тянется к холодильнику.
Упражнения от заедания эмоций
Главное правило в такой ситуации — не ругать себя за каждое съеденное печенье, а оставаться мягким к себе, отметила психолог, магистр психологических наук Анастасия Елисеева.
Упражнение 1: «Что я на самом деле чувствую?»
Каждый раз, когда вы захотите съесть что-то, кроме основных приёмов пищи, задайте себе три вопроса, посоветовала психолог:
- Я сейчас физически голоден (голодна)?
- Что я чувствую прямо сейчас (эмоция)?
- Что мне сейчас нужно на самом деле (поддержка, отдых, внимание, тепло)?
Упражнение 2: «Дневник тела и чувств»
Заведите специальную тетрадь или записывайте в заметках телефона:
- Что я ел сегодня?
- Что я чувствовал перед, во время и после еды?
- Был ли это физический или эмоциональный голод?
Такую ревизию нужно проводить каждый вечер, сказала Елисеева порталу «Доктор Питер».
Упражнение 3: «Личное послание телу»
Суть практики в том, чтобы написать письмо от своего имени собственному телу. В нём нужно обозначить:
- За что вы злитесь на него?
- За что благодарны?
- Что вы давно не решались ему сказать?
Почему женщинам сложнее худеть
Бережное отношение к телу делает процесс снижения веса менее травматичным и повышает шансы, что килограммы не будут возвращаться. Хотя в самом похудении есть много нюансов.
Например, мужчины и женщины худеют не одинаково. Мужчинам этот процесс даётся легче, рассказала «Секрету» пластический хирург Оксана Решетняк.
Всё из-за жировой ткани. Жир у женщин может составлять от 25 до 33% массы тела, а у мужчин — всего 15–20%.
При этом женский организм заточен на сохранение жира. Даже если обеспечить дефицит калорий, тело будет сопротивляться: замедляется метаболизм, растёт аппетит, падает уровень лептина (гормона насыщения).
И это не все причины. Более подробно об этом читайте в эксклюзивном материале «Секрета».