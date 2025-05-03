Как перестать «заедать» тревогу и грусть

Плачущего ребёнка часто успокаивают конфетой или мороженым. В моменте способ, может, и работает, но так закрепляется связь между сильным переживанием и едой. В перспективе привычка успокаиваться с помощью еды приводит к лишнему весу, а значит, влияет на здоровье. Рассказываем, что делать, если в момент грусти или тревоги рука сама тянется к холодильнику.

© Секрет фирмы

Упражнения от заедания эмоций

Главное правило в такой ситуации — не ругать себя за каждое съеденное печенье, а оставаться мягким к себе, отметила психолог, магистр психологических наук Анастасия Елисеева.

Упражнение 1: «Что я на самом деле чувствую?»

Каждый раз, когда вы захотите съесть что-то, кроме основных приёмов пищи, задайте себе три вопроса, посоветовала психолог:

Я сейчас физически голоден (голодна)?

Что я чувствую прямо сейчас (эмоция)?

Что мне сейчас нужно на самом деле (поддержка, отдых, внимание, тепло)?

Упражнение 2: «Дневник тела и чувств»

Заведите специальную тетрадь или записывайте в заметках телефона:

Что я ел сегодня?

Что я чувствовал перед, во время и после еды?

Был ли это физический или эмоциональный голод?

Такую ревизию нужно проводить каждый вечер, сказала Елисеева порталу «Доктор Питер».

Упражнение 3: «Личное послание телу»

Суть практики в том, чтобы написать письмо от своего имени собственному телу. В нём нужно обозначить:

За что вы злитесь на него?

За что благодарны?

Что вы давно не решались ему сказать?

Почему женщинам сложнее худеть

Бережное отношение к телу делает процесс снижения веса менее травматичным и повышает шансы, что килограммы не будут возвращаться. Хотя в самом похудении есть много нюансов.

Например, мужчины и женщины худеют не одинаково. Мужчинам этот процесс даётся легче, рассказала «Секрету» пластический хирург Оксана Решетняк.

Всё из-за жировой ткани. Жир у женщин может составлять от 25 до 33% массы тела, а у мужчин — всего 15–20%.

При этом женский организм заточен на сохранение жира. Даже если обеспечить дефицит калорий, тело будет сопротивляться: замедляется метаболизм, растёт аппетит, падает уровень лептина (гормона насыщения).

И это не все причины. Более подробно об этом читайте в эксклюзивном материале «Секрета».