Как загадывать желания, чтобы они сбывались

По словам психотерапевта Натальи Бехтеревой, точная формулировка желания настраивает мозг на его выполнение. Она продолжила:

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- На самом деле мы очень часто получаем то, что хотим. Вопрос: в какой обертке? Например, "Хочу хорошую работу". Мозг собирает сведения из информации, полученной вами неосознанно от близких, соседки, продавщицы в магазине. На основе этого создает концепцию понятия "хорошей работы", и она может очень сильно отличаться от того, что хотите вы.

Специалист уточнила, что поэтому желание нужно разработать до деталей и мелочей. Важно все: какая именно работа, график, начальник, зарплата.

Однако, по мнению эксперта, не стоит давать себе установки. К примеру, что вы не хотите ходить на нелюбимую работу. В этот момент мозг перестроится с поиска нового места трудоустройства на непосещение рабочего места. Это может привести к печальным последствиям. Например, болезни, сломанной ноге, увольнению со стороны начальства, пишет "Российская газета".

Загадывать желания правильно нужно и для поиска своей второй половинки. Важны установки женщин:

- Часто они, желая найти мужчину мечты, задают сами себе формулировки: "Хочу найти такого-то", но при этом более сильная их установка: "Не хочу ни с кем считаться, я всегда права, буду диктовать условия мужчине мечты". Найдет такая дама достойного кавалера? Сомневаюсь, - пояснила Бехтерева.

А недавно психолог рассказала, почему нельзя сдерживать эмоции.