Какой мужской типаж больше всего нравится женщинам

Все люди разные, обладают отличительной внешностью и фигурой, которая разделяется приблизительно на три типа: эктоморф, мезоморф, эндоморф — худой человек, среднего и тучного телосложения. А оно, чаще всего определяется генетически, но влияет на это также образ жизни, питание и даже характер. Есть мнение, что женщинам больше нравятся мужчины-эктоморфы. Но почему?

Женщины выбирают слабых?

Какой тип мужской фигуры нравится девушкам, в 2020 году пытались выяснить английские ученые. На страницах Британского журнала социальной психологии доктора Сюэ Лэй и Дэвид Перретт из Университета Нового Южного Уэльса подвели итоги исследования. В нем участвовали европейские мужчины и женщины возрастной категории от 17 до 26 лет. Сам тест проводился при помощи приложения на телефоне, в котором на экран выводились модели женских и мужских фигур — эктоморф, мезоморф, эндоморф — то есть люди с разным количеством подкожного жира.

И хотя большинство мужчин назвали привлекательным мезоморфа, заявляя, что именно такой тип человека в жизни наиболее успешен и силен, женщины с ними не согласились. Идеальной мужской фигурой, исходя из исследований, практически все респонденты женского пола назвали эктоморфа, то есть мужчину с весьма посредственной мускулатурой, которого обычно считают слабым.

Быстрые гормоны

Оказалось, что мужчины нормального телосложения, а также крупные, в том числе и культуристы, в среднем не так интересуют женщин, как худые парни. Причины такого выбора попыталась определить доктор Джессика Гришам также из Университета Нового Южного Уэльса. По ее мнению, эктоморфы, как мужчины, так и женщины, всегда выглядят моложе своих лет, а еще у них генетически высокий метаболизм. Но этот факт говорит не только о возможности питания без резкого увеличения веса, сколько касается интенсивной гормональной работы организма. Эндокринная система у мужчин-эктоморфов функционирует активнее, в том числе и половая.

Иными словами, худые парни, в отличие от любых других, биологически больше способны на частую интимную близость. А еще они явно подвижнее, потому что легче и выносливее. Ведь гормон адреналин, позволяющий противостоять утомлению при физической нагрузке, а также отвечающий за эмоциональную составляющую, как и тестостерон вырабатываются у эктоморфов быстрее, как, впрочем, и расходуется он тоже моментально. Поэтому эктоморфы биологически являются более эмоциональными и интенсивными любовниками, чем мужчины с остальными типами фигур. И большинству женщин это хорошо известно.