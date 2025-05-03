Психолог рассказала, почему люди совершают импульсивные покупки

Бороться с импульсивными покупками можно. Так считает Екатерина Шагина, заведующая лабораторией практических навыков Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета.

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По словам эксперта, часто мотивацией для импульсивных покупок служат эмоциональные переживания: стресс, депрессия, чувство одиночества или скука. Покупка становится своеобразным средством психологической компенсации, которое дарит временное облегчение. Также часть людей в принципе склонны к более быстрому принятию решений, они более импульсивны.

Кроме того, некоторые покупатели боятся упустить «выгодное предложение», даже если у них нет потребности в этом товаре.

Екатерина Шагина отмечает, что маркетплейсы провоцируют импульсивные покупки. Шоппинг на таких платформах занимает считанные секунды, что делает процесс покупки незаметным для мозга.

Прибавьте сюда ещё различные уловки вроде геймификации, срочности и дефицитности: ограниченные скидки, таймеры, «последний шанс купить» — всё это активирует дофаминовую систему мозга, создавая эффект азарта.

Чтобы минимизировать риск импульсивных покупок, психолог советует использовать правило «подожди 24 часа перед покупкой». Оно помогает избежать эмоциональных решений и понять, действительно ли товар вам необходим.

Также снижает вероятность спонтанных трат использование предоплаченных карт с ограниченным балансом, ведение списка желаемых покупок и строгий фильтр.