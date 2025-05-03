Стресс — спутник современного человека. По данным опроса ВЦИОМа, 57 процентов россиян эпизодически сталкиваются со стрессом, а 26 процентов испытывают его несколько раз в месяц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. Почему? Выясняла «Вечерняя Москва».

Современный человек постоянно сталкивается с неудовлетворением своих насущных потребностей.

Например, в еде — кому-то нельзя сладкого, кому-то — жирного, потребности в сне — жители мегаполисов постоянно не высыпаются. Многим не хватает общения, многим — карьерных успехов. Препятствия на пути к реализации своих потребностей требуют постоянной адаптации, что, в свою очередь, и приводит к стрессу, — рассказывает психолог-консультант Евгений Зимин.

Как пояснил эксперт, стресс — это ответ организма на угрожающие требования, приводящий к беспокойству, дискомфорту, эмоциональному напряжению и трудностям в адаптации.

Стресс способствует развитию и прогрессированию хронических заболеваний: артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, ожирения, бронхиальной астмы, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и многих других, — говорит терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Механизм его влияния на организм таков: при стрессе резко активируется вегетативная нервная система и надпочечники. Результат — повышение уровня катехоламинов и глюкокортикоидов в крови и тканях. В результате снижается чувствительность иммунных клеток и нарушается подавление воспалительных реакций. Проще говоря — снижается иммунитет, а значит, открываются ворота ко многим заболеваниям.

Как пояснила эксперт, очень часто стресс вызывает хроническую бессонницу. Она же, в свою очередь, способствует тому, что организм полноценно не восстанавливается. Как результат — обострение старых и появление новых заболеваний. Например, из-за стресса может обостриться остеохондроз.

Способы борьбы

Есть много способов борьбы со стрессом. Один из главных — работа с психологом, воспитание в себе осознанности. Человек должен отслеживать свои реакции, сохранять самоконтроль. Очень важно следить за дыханием. Если вы не предпринимаете физических усилий, а дыхание участилось, — это стресс, и его желательно снизить. Например, сделать несколько глубоких вдохов и медленно выдохнуть, — рассказывает Евгений Зимин.

Второй, как пояснил эксперт, эффективный способ борьбы — физические упражнения.

После работы желательно пойти в спортзал или просто хорошо пройтись пешком, проветрить голову. В результате накопившийся стресс и психологическая усталость исчезнут, — сказал Зимин.

Нужна перезагрузка

Как пояснил Евгений Зимин, хорошо помогает от стресса психологическая перезагрузка.

Для снятия стресса желательно «сменить картинку». На выходных, например, выбраться на природу и как следует погулять — чтобы устать физически, — рассказывает психолог. — Хорошо помогает модный сейчас цифровой детокс — когда человек на день или два просто отключает мобильник. Дело в том, что постоянное присутствие в соцсетях и мессенджерах, переписка, чтение новостей, просмотр «прикольных роликов» — это тоже напряжение.

Хороший способ снятия стресса — также посещение спортивных соревнований, аттракционов, отметил эксперт.

Справка

Последние научные данные свидетельствуют: уровень стресса зависит от микробиоты пищеварительного тракта человека. Она принимает участие в регуляции деятельности нервной системы. Серотонинергическая система головного мозга, отвечающая за эмоции, не может в полной мере развиваться при отсутствии микробиоты. Для регулирования уровня стресса имеет смысл принимать пробиотики, которые могут принести пользу здоровью человека.

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