Психолог объяснила, почему россияне «залипают» на маркетплейсах

Россияне все чаще используют маркетплейсы не только для покупок, но и как способ справиться с эмоциональным дискомфортом. Психолог Дарья Яушева в беседе с «360.ru» объяснила, какие нейропсихологические механизмы делают онлайн-шопинг особенно привлекательным в состоянии стресса или одиночества.

«Большую роль играет дофамин. Он является гормоном предвкушения. Это не гормон удовольствия, это именно гормон, который выделяется, когда человек ожидает чего-то», – разъяснила психолог.

Согласно исследованиям в области нейроэкономики, онлайн-шопинг активирует систему вознаграждения в мозгу. Психолог Дарья Яушева отмечает, что процесс выбора товаров на маркетплейсах вызывает выброс дофамина – нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Этот эффект особенно выражен при ночных покупках или в состоянии усталости.

Эксперт подчеркивает принципиальное отличие традиционного шопинга от онлайн-покупок. Посещение физического магазина требует осознанного выделения времени и усилий, тогда как маркетплейсы становятся способом быстрого эмоционального регулирования. По словам Яушевой, многие используют этот механизм как защиту от сложных переживаний. В условиях неопределенности и стресса процесс выбора и оформления заказа дает временное чувство контроля, что особенно ценно для людей, переживающих эмоциональное истощение.