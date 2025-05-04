Почему быстрые свидания работают далеко не всегда

Формат «быстрых знакомств» — когда собираются М и Ж, ищущие себе пару, и за короткий промежуток времени могут пообщаться с несколькими партнерами. Пообщаться в данном случае — побеседовать, найти что-то общее и понять, хочется ли, в принципе, продолжать общение.

© Вечерняя Москва

Придумал «быстрые знакомства» в 1998 году в Лос-Анджелесе раввин Яков Дево. С тех пор «быстрые знакомства» стали популярны в мегаполисах, где парадоксальным образом при огромном количестве народа одиночество ощущается особенно остро. А тут тебе сразу несколько вариантов из тех, кто тоже хочет познакомиться. Более того, можно сразу оценить визуально человека: нравится он тебе или нет. И всегда были яркие и эффектные участники интерактива, с которыми «продолжить отношения» хотели бы практически все. Как правило, это привлекательные внешне люди.

Но сейчас наметился новый тренд: важна уже не только сексапильность. Появились так называемые сапиосексуалы, для них самое привлекательное в партнере — это интеллект! То есть, утверждают сапиосексуалы, «прелесть какая дурочка» им не подойдет. Слово sapio переводится как «я знаю» или «я понимаю», в общем, знания и интеллект партнера являются краеугольным камнем влечения к нему.

Сапиодейтинг — это «быстрые знакомства» для тех, кто ищет не просто партнера, а умного партнера, который будет вести философские беседы, блистать остроумием и демонстрировать богатый багаж знаний на самые разные темы. А кто, скажите, не искал себе такого вот человека не просто даже для короткого свидания, а и для долгой счастливой жизни: чтобы умный был, образованный, чтобы интересно с ним было не только во время соитий, но и потом вот это самое главное: «А поговорить?»

Люди ищут еще и душевных, и добрых, и понимающих. И желательно, чтобы все в одном флаконе. Но вот насчет «быстрых свиданий» с интеллектуалами — тут уж, простите, не поверю. По крайней мере мужчинам куда важнее в начале отношений видеть красивую картинку, а не выслушивать бабское умничанье.

А что касается мужчин-умников… Ну вот один из самых умных мужчин нашей страны — это математик Григорий Перельман. Но где гипотеза Пуанкаре и где «быстрые свидания»? Что хочу сказать: слишком умные, так же как и феерически глупые, плохо подходят для знакомств и романтики. И когда кто-то утверждает, что, дескать, возбуждает его интеллект, а не физическая привлекательность — все же несколько красуются и играют. И пытаются намекнуть на то, что у них самих ай кью выше среднего и, значит, потребности в партнере тоже особые.

Есть такая известная история: писатель Борис Пастернак долго переписывался с поэтессой Мариной Цветаевой. Прямо целый роман в письмах у них был на протяжении нескольких лет. Два умника и таланта, такие искры летели, такие страсти пылали! Но — «виртуальные».

А потом встретились в парижском кафе в 1935 году, как сейчас бы сказали, в реале — и Пастернак был разочарован. Он вышел на улицу, оставив Марину за столиком, и не вернулся к ней. Просто встреча, по словам Цветаевой, оказалась «невстречей». В реальной жизни они совершенно не совпали.

Хорошо ведь, когда человек тебе нравится и внешне, и по характеру, и чтобы вот это самое «поговорить». А когда только что-то одно из этого набора — ну не сложатся отношения. Разве что на одно короткое, коротенькое, свидание.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции