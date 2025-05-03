Психолог рассказала, каких женщин нельзя считать «зрелыми»

Это можно сказать лишь о тех, кто никогда не работал и не имеет специальности.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила семейный психотерапевт Валерия Ахмедова.

«Когда мы говорим о зрелом, взрослом человеке — с психологической точки зрения зрелым человеком называется, в том числе финансово независимый. Таким образом, например, женщина, которая живёт за счёт мужа, не работает, никогда не работала и не имеет специальности, не является с точки зрения психологии зрелым человеком. Потому что она финансово зависима от другого взрослого человека».

Ранее психолог назвала современные требования к женщинам «жёсткими». Это касается внешнего вида, воспитания детей и индивидуальных качеств. У мужчин таких «стандартов» меньше, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анетта Орлова.