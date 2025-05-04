Психолог объяснил, как узнать мужчину с серьезными намерениями

Вот как часто бывает – мужчина ухаживает красиво, слова заветные говорит и даже прекрасное совместное будущее обещает. А потом вдруг внезапно исчезает с горизонта. Ну, или остаётся, но на более серьёзный уровень переводить отношения не спешит. Женщина в отчаянии ломает голову, пытаясь понять, в чём дело – ведь избранник столько раз клялся в любви. Но в том-то всё и дело, что к истинным чувствам все эти клятвы никакого отношения не имеют. Верить стоит только поступкам. Какие поступки свидетельствуют о том, что мужчина настроен серьёзно, а какие говорят об обратном?

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Это несерьёзно

Существует ряд признаков, свидетельствующих о том, что на самом деле женщина не настолько дорога мужчине, как он ей об этом говорит.

1. Высокий темп

Некоторые мужчины норовят перевести отношения с женщиной в постельную плоскость практически уже после нескольких свиданий. Женщине кажется, что это говорит о развитии отношений. На деле о них ещё даже и говорить не приходится. Ну в самом-то деле – разве можно считать отношениями пару комплиментов, сказанных при знакомстве, приглашение на свидание, после которого оба оказываются в постели?

«Именно нежелание терять время является одним из главных признаков того, что мужчина не нацелен на серьёзные отношения», – предупреждает психолог Ирина Ярцева.

Любым серьёзным отношениям предшествует так называемый конфетно-букетный период. Когда мужчина ухаживает за женщиной, дарит ей какие-то подарки, приглашает в кино, театры или кафе. Приглашение же в постель поступает лишь спустя время, когда между ними устанавливается определённая психологическая близость.

Если же мужчина форсирует события, стремясь перейти к «горизонтальному положению» как можно скорее, то, вероятнее всего, это самое положение и является его главной целью. И не исключено, что после того, как эта цель окажется достигнутой, дальнейшие усилия по сохранению отношений придётся прикладывать уже самой женщине. Мужчина же может утратить к ним всяческий интерес.

2. Мужчина не интересуется вашей жизнью

Даже если после первого свидания благополучно последовало второе и, возможно, даже пятое-десятое, это тоже ещё не повод мысленно примерять свадебное платье.

Если мужчина во время встреч не интересуется, чем живёт женщина, что её волнует, то, скорее всего, она ему не интересна.

Не менее тревожный симптом, когда мужчина не интересуется чувствами женщины, не обращает внимания на перемены в её настроении, не может запомнить какие-то элементарные вещи – от предпочтений в еде до даты рождения или пола её ребёнка (если он есть). Всё это – верный признак несерьёзного отношения со стороны вашего избранника.

«Когда мужчина не пытается узнать вас получше: что вы любите, чем увлекаетесь, о чём мечтаете и т.д., это тоже знак того, что вы ему безразличны. Если он не стремится изучить вашу систему ценностей, то отношения несерьёзны и долго не продержатся», – предупреждает психолог.

3. Не вникает в ваши проблемы

Но и попытки вашего избранника узнать про вас как можно больше тоже не могут служить доказательством серьёзности его намерений. Он может стремиться проводить с вами как можно больше времени, говорить красивые слова и с удовольствием слушать ваши рассказы о себе. Но при этом все они будут проходить как бы по касательной. В случае возникновения у вас какой-либо проблемы мужчина не станет пытаться вникать в неё. И уж тем более предлагать способы её решения.

«Потому что он больше поглощён своим чувством к женщине, нежели её реальной жизнью».

Если мужчина много и бесконечно красиво говорит о своих чувствах, обещает золотые горы, но при этом мало делает, значит, он просто пытается произвести впечатление, понравиться женщине, затащить её в постель, наконец. Но в роли жены и даже постоянной подруги он её явно не видит.

4. Мужчина не тратится на женщину

Если мужчина совсем не желает тратиться на женщину – это тревожный сигнал.

Конечно, наши женщины, воспитанные на лучших образцах русской классики, считают не вполне достойным рассчитывать на кошелёк своего избранника. В принципе это, конечно, и не нужно – у вас должен быть свой. Но мужчине, тем не менее, пристало вкладываться в понравившуюся женщину – усилиями, вниманием, временем и деньгами в том числе.

Правда, последние предназначаются не как способ благодарности за благосклонность, а как средство решения возникающих у женщины проблем.

«Хотя, если мужчина задаривает избранницу щедрыми подарками в самом начале отношений, обольщаться тоже не стоит», – предупреждает психолог.

Скорее всего, он с помощью трат пытается вскружить даме голову, дабы как можно скорее завлечь её в постель. Многие женщины, считающие, что отношение мужчины напрямую зависит от количества потраченных им денег, попадаются на эту удочку. Итогом становится жестокое разочарование.

5. Он просит помощи

Крайне неблагополучный признак, когда мужчина просит у женщины помощи в решении своих проблем: найти жильё, работу, смысл жизни, дать денег, помочь бросить пить и т.д. И многие женщины с готовностью бросаются в таких случаях на помощь, взваливают на себя решение мужских проблем. Обращение избранника за помощью они воспринимают как доказательство возникшей душевной близости между ними: «Я для него самый близкий человек».

«Но хочу предупредить – какие бы красивые песни о любви мужчина женщине ни пел, он, может, даже занимается с ней сексом, но если он просит у неё помощи, значит, не считает её своей женщиной», – объясняет Ирина Ярцева.

Он вас любит

То, что мужчина действительно серьёзно относится к вам и вашим отношениям, можно понять по следующим признакам.

1. Отношения не ограничиваются сексом

Более того, он в них играет далеко не главную роль. Главное для мужчины, по-настоящему любящему женщину, – он хочет быть рядом с женщиной, которую любит. Все его действия направлены на то, чтобы находиться вместе с ней. Чего не бывает при страсти. Там мужчина занялся с женщиной сексом, дал ей в лучшем случае денег и ушёл.

2. Принимает ваши недостатки

Мужчина не идеализирует женщину, как это бывает при состоянии влюблённости, а прекрасно видит все существующие у неё недостатки и принимает их. И несмотря на эти недостатки, он всё равно стремится быть рядом.

3. Интересуется вашей жизнью

Он интересуется жизнью женщины, её планами, интересами, увлечениями. В отличие от влюблённого, больше зацикленного на собственных ощущениях, любящий мужчина в первую очередь стремится порадовать саму женщину, доставить ей удовольствие, старается заботиться о ней.

4. Знакомит со своими друзьями

Если мужчина знакомит вас со своими друзьями и теми людьми, которые ему близки, это тоже говорит о серьёзности его намерений.

5. Меняет привычки

Если мужчина готов ради своей избранницы сменить свои привычки, это верный признак того, что он относится к ней всерьёз. Например, он бросил курить. Или в течение 30 лет раскидывал носки по всем углам, а после того как начал жить с женщиной под одной крышей, стал носить их в стиральную машину, потому что увидел, что женщине это неприятно. Все эти маленькие «подвиги» говорят о любви лучше всяких слов.

6. Стремится помогать

По-настоящему любящий мужчина стремится помогать женщине, поддерживать, решать её проблемы. Для него это не в обузу, а в радость.

Он поможет избраннице сделать ремонт в квартире, сменит колёса на её машине, застеклит балкон, отвезёт поздно ночью на поезд, перевезёт на дачу её маму и т.д.

Стремление мужчины постоянно помогать женщине – верный признак того, что он её любит.

«Сколько примеров, когда мужчина, соловьём заливаясь, поёт женщине дифирамбы, рассказывает, какая она прекрасная, а потом безжалостно бросает, – считает Ирина Ярцева. – И бедная женщина остаётся в недоумении: "Как же так? Он ведь сам мне говорил, что любит!" Она не знает, что мужским словам верить вообще нельзя. Всё, что говорят мужчины, это полная ерунда! Только дела могут считаться настоящим свидетельством любви».

…Самый главный признак мужской любви – это поступки. И если женщины будут руководствоваться этой нехитрой истиной, им вряд ли придётся жаловаться на разбитые надежды и сердца.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, чем влюбленность отличается от любви.