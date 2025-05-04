Ученые развенчали миф об универсальных рецептах счастья

Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показывает, что счастье не универсально — его источники уникальны для каждого человека. Анализ данных из пяти стран за 33 года выявил, что для одних счастье зависит от работы и дохода, для других — от внутреннего состояния и универсальные рецепты не работают.

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Что делает нас счастливыми?

Хорошая работа, крепкие отношения или внутренний покой? Ученые десятилетиями спорили, зависит ли счастье от внешних условий (модель «снизу вверх») или от черт личности и установок (модель «сверху вниз»). Эмори Бек, доцент Калифорнийского университета в Дэвисе, и ее команда предложили новый взгляд: счастье — индивидуально.

«Нам необходимо понять источники счастья, чтобы разработать эффективные меры», — говорит Бек.

Исследователи проанализировали данные 40 074 человек из разных стран, собранные за 33 года. Участники отвечали о своей удовлетворенности жизнью и пяти сферах: работа, доход, здоровье, жилье и отношения.

Результаты удивили: люди делятся на равные группы, каждая из которых следует своей модели счастья. Одни зависят от внешних условий (41,4–50,8 % участников), другие — от внутреннего состояния. Третьи показывают двунаправленное влияние (19,3–25,9 %), а некоторые вообще не вписываются в шаблоны.

«Получается, что мы видим примерно равные группы, демонстрирующие каждую модель», — поясняет Бек.

Это подтверждает идею «персонализированного счастья»: то, что делает счастливым одного, может быть безразличным для другого. Например, два человека с одинаковым доходом могут чувствовать себя по-разному из-за уникальных черт и опыта. У некоторых счастье не связано с измеряемыми сферами — возможно, из-за событий или структурных факторов, не учтенных в опросах.

Интересно, что средние показатели, на которых строятся проекты вроде World Happiness Report, часто скрывают личные истины. Повышение доходов или улучшение жилья помогает не всем — как и практики осознанности. Это открытие меняет подход к терапии и госполитике, означая, что универсальные решения неэффективны.