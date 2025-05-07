Зачем мы покупаем блокноты, если все равно в них ничего не пишем

В 2024 году мировой рынок бумажной канцелярии оценивался в более чем 12 миллиардов долларов. При этом в опросах потребители регулярно признавались, что часть приобретенных блокнотов остается нетронутой — их не используют, но продолжают покупать.«Рамблер» расскажет, как блокнот стал символом нового начала и почему его боятся исписать.

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Иллюзия начала и контроль

Чистый лист у многих ассоциируется с возможностью начать с нуля. Это эффект, который назвали «fresh start effect» — он усиливает мотивацию и формирует кратковременное ощущение контроля. Поэтому блокнот в магазине часто покупается не ради записи, а как психологическая фиксация намерения — например, «начать планировать», «вести дневник» или «организоваться». Но сам акт письма не наступает.

Это называют «эффектом чистой страницы» — когнитивный феномен, при котором пустое пространство воспринимается как психологическая точка перезапуска. Иллюзия контроля над будущим, неиспорченным и возможным Константин Сибитев Клинический психолог

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Эстетический фактор

Производители канцелярии фокусируются не столько на утилитарной функции, сколько на визуальной и тактильной привлекательности. Бумага с высокой плотностью, дизайнерские обложки, ленты-закладки, выверенные цвета. Такие блокноты часто воспринимаются как предмет эстетического потребления — сравнимый по механике с покупкой одежды или аксессуара.

Согласно отчету Statista за 2022 год, в странах Европы около 35 процентов покупателей блокнотов признают, что приобретают их «ради удовольствия», а не из потребности. Сегмент премиум-блокнотов растет быстрее, чем массовый, и ориентирован на потребителя с высоким уровнем цифровизации, который выбирает бумагу не по необходимости, а по вкусу.

Культурный аспект

Физический блокнот остается символом офлайн-действия в цифровом мире. Его наличие — это также сигнал: человек «планирует», «размышляет», «фиксирует». Даже если не пишет. Подобная демонстрация ценится в среде офисных работников, студентов, фрилансеров. Она вписана в визуальную культуру рабочих столов и видеоконтента, где блокноты часто служат визуальным маркером продуктивности.

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