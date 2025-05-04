Как без лишнего стресса вернуться к работе после праздников

После продолжительных праздников сложно вновь настроиться на рабочий ритм. Существуют несколько способов минимизировать стресс и вернуться к будничным задачам. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

Не стоит пытаться выполнить сразу все поставленные задачи - лучше выбрать два-три самых простых пункта, закрыть их и почувствовать ощущение прогресса. Так появятся силы двигаться дальше. Кроме того, важно привести в порядок рабочее место, приготовить любимый напиток, надеть комфортную и подходящую для работы одежду.

Необходимо восстановить режим сна и бодрствования, чтобы оставаться энергичным в течение дня. За пару дней до возвращения на работу нужно начинать ложиться и просыпаться по будничному графику. А еще можно спланировать интересную задачу или назначить приятную встречу с коллегами - ожидание хорошего тоже помогает вернуться к работе.