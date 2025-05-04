Как мыслят бедные люди: семь признаков, что это про вас

Если денег всегда нет, стоит обратить внимание на эти моменты.

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Татьяна Василькова, психолог:

«Психология бедности — это не просто отсутствие денег. Речь про определённый образ мышления, который удерживает человека в состоянии нужды. Зачастую даже при появлении финансовых возможностей «бедный ум» не позволяет вырваться из замкнутого круга. Распознавание этих признаков — первый шаг к изменению своей жизни и обретению финансовой свободы. Какие именно мысли и убеждения выдают мышление бедняка и как их преодолеть?»

1. Определённые пословицы и поговорки

Один из явных признаков мышления бедняка — когда человек в своей речи использует пословицы и поговорки, где о деньгах говорится в неуважительном отношении. Ну, например: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Не в деньгах счастье», «Не жили богато, нечего и начинать».

2. Осуждение и скрытая зависть

Если человек осуждает всех, у кого есть деньги, это тоже является признаком бедного мышления. Такое идёт из установки, что честным путём большие средства точно не могли быть добыты. Все мы знаем, что, говорят в адрес девушки на дорогой машине… Обычно её обвиняют в том, что на данный предмет роскоши заработала она не тяжким трудом. То есть речь идёт об очень неодобрительном, завистливом и осуждающем отношении к обеспеченным людям.

3. Боязнь быть богатым

Здесь речь про страх быть богатым — взять на себя ответственность за деньги. То есть человек боится их хранить дома, отдавать в банк, держать в кармане. Страшно всё. В итоге он просто боится стать богаче. Психологически человек уверен, что из-за больших денег могут ограбить или даже убить. Он даже может отказаться от высокооплачиваемой должности только потому, что речь идёт о серьёзных финансах.

4. Наличие родительских установок

Даже если ребёнок вдруг выскажет желание заработать какую-то большую сумму, мама может ответить: «Ой, сынок, зачем тебе такие деньжищи?»

Это также про признаки бедного мышления. Здесь надо отметить, что многое идёт из наших сказок. Например, Кощей Бессмертный был довольно богатым, но злым товарищем. И вот когда общество воспитано на подобных сказках, когда нет аналитического мышления (почему богатые обычно представлены злыми) — то и формируется бедное мышление.

Вспомните сказку про Курочку Рябу. Когда она снесла золотое яйцо, что сделали люди? Вместо того чтобы подстроить ферму, развести кур и каждое утро быть с прекрасным завтраком из нескольких яиц, они почему-то стали плакать.

Люди хотят что-то попроще. И даже когда судьба предлагает им большие деньги, отказываются от них, не позволяя себе быть богатыми.

5. Ассоциации с героями

Ещё неожиданным признаком бедного мышления может быть то, с каким героем человек эмоционально соединяется – во время просмотра фильма или чтения книги. Например, возьмём фильм «Титаник». Там же были палубы, которые чётко делили людей в зависимости от их социального статуса.

Зритель не был на этом «Титанике», но он эмоционально соединяется либо с богатыми (представляет себя на верхней палубе со всеми этими нарядными аристократами, изысканной едой), либо с бедными — внизу, где люди плохо одеты, но веселы.

Здесь надо отметить, что очень большая часть литературы делает акцент на том, что добрые и хорошие — это люди, которые победнее. Потому что вроде как их не испортило богатство. И люди интуитивно тоже с этим как бы соединяются.

Вы можете сами последить, с кем эмоционально соединяетесь. С королевой или бедной Золушкой?

6. Отказ от благодарности

Когда людям с бедным мышлением дарят подарки, обычно они будут отказываться. Например, мама ребёнка дарит воспитательнице крем для лица, но та говорит: «Ой, ну что вы, я не могу, это дорого». Ну или даже девушка, которой её возлюбленный вручает недешёвый подарок. Такие люди считают: мы же такие хорошие и правильные, мы не будем брать деньги, будто нас покупают.

7. Неумение сохранять деньги

Есть люди, которые боятся брать с собой деньги – «Вдруг потеряю или украдут?». А есть те, которые, наоборот, тратят всё, что у них есть, не думают о завтрашнем дне. И это тоже нищенское мышление.

Деньги у них будто утекают сквозь пальцы. Например, муж даёт жене какую-то сумму на покупку, и она всю её расходует в тот же день. То есть «рядом с денежкой я не существую, а денежки – не существуют со мной». Человек как будто пытается избавиться от средств. Получается, что он живёт с психологической установкой, что ты хороший, только когда ты бедный.