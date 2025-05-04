Как найти друзей после 40 и нужно ли их искать

По статистике, к 40 годам круг друзей и близких знакомых критически сужается, а некоторые со временем обнаруживают, что рядом не осталось никого, кроме родственников и случайных приятелей. Старые друзья разъехались по другим городам, завели семьи или же просто в какой-то момент общение прекратилось. У каждого своя печальная история «потери» тех самых, близких по духу, с которыми можно было болтать часами, смеяться, делиться сокровенным. И вот приходит шальная мысль — а не завести ли новых друзей, чтоб жить было веселее: ходить с ними на концерты и просто в кафе, висеть часами на телефоне и слать друг другу смешные картинки из соцсетей.

Психолог Юлия Шилова в беседе с WomanHit считает, что это абсолютно здравая и правильная идея. Независимо от возраста, хоть в 40, хоть в 60, друзей искать можно и даже нужно. Только для начала надо бы «места знать», где они, эти друзья «водятся».

«Мы все социальные, и это нормально, когда у здорового человека есть потребность в друзьях, в общении особенно. Просто после 40 лет это уже сделать не то чтобы сложнее. Но люди подходят к этому вопросу более избирательно, чем в юности», — говорит эксперт.

На работе

Если вы трудитесь не на удаленке, а в офисе или на каком-либо производстве, задача найти друзей либо не должна стоять вообще, либо должна быть максимально упрощена. Даже в маленьком коллективе вполне можно сблизится с людьми со схожими интересами, предложить провести время вне работы, пообщаться. Для этого, кстати, во многих фирмах проводят тимбилдинги, где сотрудники общаются в неформальной обстановке. После таких мероприятий коллеги становятся порой не просто хорошими приятелями, но и одной большой семьей.

В фитнес-клубе, танцевальном кружке, секции по дартсу

Список можно продолжать до бесконечности. Благо, разных сообществ для занятий разными видами спорта и творчества сейчас пруд пруди. Выбирайте по душе, а там уж судьба точно пошлет вам немало интересных знакомств. В наш век разобщенности, когда многие уже устали от постоянного листания ленты в смартфоне и отсутствия живого общения, людям как воздух нужна именно очная коммуникация. Смотреть человеку в глаза, видеть его эмоции, обмениваться энергетикой — дорогого стоит.

В Сети тоже можно

От виртуального общения мы все равно уже никуда не денемся, так почему бы не использовать смартфон не для праздного времяпрепровождения, а себе во благо. Не стоит ограничиваться своей страничкой в соцсети, слушая там музыку и просматривая забавные клипы. Регистрируйтесь в интересных для вас сообществах (о кино, моде, политике, садоводстве) — и вливайтесь в круг единомышленников. Кто знает, может вы настолько сблизитесь, что захотите пообщаться оффлайн, организовав мини-встречу. И неважно, если новые знакомые живут в других городах. Так даже интереснее. Поезда и самолеты у нас по стране курсируют исправно и регулярно.

В крайнем случае, можно зарегистрироваться на сайте для знакомств. Там ищут не только потенциальных мужей и жен или партнеров на одну ночь, но и друзей. Вдруг именно вам повезет найти родную душу.