Почему совместный сон супругов — это не всегда хорошо

Сон супругов в одной постели — традиция, которая кажется нам древней и незыблемой. На самом деле она появилась не так давно — только в XX веке после революции. Наши предки обычно спали раздельно. Аналогичные обычаи существовали (и существуют) в Азии, где дома традиционно делятся на мужскую и женскую половины. Да и в «продвинутых» США, по статистике, более четверти семейных пар предпочитает спать раздельно.

«Городская» традиция

Пуританские традиции православия на Руси не одобряли близкие отношения между мужчиной и женщиной — даже между мужем и женой. Неудивительно, в крестьянских избах на общем ложе проводили лишь первую — брачную — ночь. И то исключительно с целью зачатия ребенка. Спать совместно городские жители начали в силу стесненности бытовых условий. Впрочем, постепенно — с улучшением жилищной ситуации — этот обычай прочно вошел в обиход. Сейчас считается, что раздельно спят лишь те супруги, у которых в браке что-то неладно. Но так ли это?

Спать — в значении «заниматься любовью»

Одним из первых исследованием этого вопроса занялся в начале нулевых британский исследователь сна из Университета Суррея Нил Стэнли. Он утверждает, что спать с кем-то в одной постели стоит только для занятий сексом. Остальное — блажь и даже «патология».

«Сон — эгоистичное занятие. Его не надо ни с кем делить», — считает ученый.

Ведь в противном случае супружеская спальня может стать не ложем любви, а очагом напряженности. Особенно, если мужчина будет «храпеть и пинать супругу всю ночь».

Горячая точка

Аналогичного мнения придерживается и профессор социологии Пол Розенблатт. Спальню он считает «горячей точкой», где между супругами могут возникать конфликты из-за пустяковых ситуаций. Помимо вышеупомянутого храпа это, например, работающий телевизор, шуршание газеты, звуки мобильника, даже будильник, если, например, супругам надо проснуться в разное время. Лучший выход в таком случае, считает Розенблатт, разойтись по разным комнатам.

Сон без раздражения

Исследователи подсчитали, что беспокойное поведение партнера перед сном или во сне ежесуточно крадет у супруга/супруги до 50 минут сна. Как результат — недосып, раздражение, ссоры, снижение либидо. Статистика наглядно демонстрирует, что у пар, спящих раздельно, куда меньше проблем в семейной и сексуальной жизни. Это же касается работы и настроения.

Так что, может быть, стоит взять этот опыт на вооружение?!