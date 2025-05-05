Найдена неожиданная связь между взрослением и нашими именами

Согласно результатам недавнего исследования, имя действительно может повлиять на то, как мы выглядим. В частности, на наше лицо.

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Израильские учёные в 2024 году выяснили, действительно ли связаны наше имя и лицо. Для этого они провели серию экспериментов. В рамках одного из них участников попросили сопоставить лица взрослых и детей с их правильными именами. В итоге они отлично справились с заданием, когда речь шла о взрослых, но испытывали трудности, когда нужно было определить имя ребёнка.

Это значит, что мы действительно постепенно становимся похожи на своё имя, а не просто получаем подходящее при рождении.

В ходе другого исследования для оценки сходства лиц людей с одинаковыми именами и людей без них использовалось машинное обучение. Выяснилось, что у взрослых с одинаковыми именами лица сильнее похожи, но это не относилось к детям, имеющим одинаковые имена.

Специалисты полагают, что люди, вероятно, усваивают стереотипы, связанные с их именем, и с годами действуют таким образом, что их внешность в соответствии с этим меняется.