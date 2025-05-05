Как влюбленность помогает прожить дольше

Чтобы жить долго и до старости быть активным, нужно заниматься профилактикой хронических заболеваний и соблюдать еще несколько правил. Главные из них перечислила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

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Ткачева рассказала, что с преклонным возрастом в первую очередь ассоциируются такие заболевания, как болезни сердца, суставов, ожирение, сахарный диабет и деменция. Для их профилактики она рекомендовала поддерживать нормальный вес, отслеживать уровень артериального давления, а также показатели глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, врач призвала отказаться от курения и заботиться о психоэмоциональном здоровье. Она уточнила, что обычно долгожители имеют позитивный настрой, соблюдают баланс работы и отдыха и умеют бороться со стрессом.

Хотя стресс в основном разрушителен для здоровья, геронтолог подчеркнула, что существует и хороший стресс — гормезис. По ее словам, этот вид стресса замедляет старение и помогает увеличить продолжительность жизни.

«Влюбленность — это тоже очень приятный стресс. Это то, что продлевает нам жизнь. Поэтому это не вредит, а помогает. Это нужно всем: и мужчинам, и женщинам», — заявила Ткачева.

Врач также отметила, что для профилактики любых заболеваний важно высыпаться. Она уточнила, что нормы сна индивидуальны, но в среднем необходимо спать не менее шести часов и не более восьми часов в сутки. Еще одно правило — быть физически активным. Ткачева объяснила, что развитая мускулатура улучшает показатели здоровья, замедляет старение и продлевает жизнь.

Для сохранения молодости ума специалист посоветовала постоянно учиться и не забрасывать образование после получения аттестата и диплома.

«Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья», — заключила врач.

Ранее американский путешественник, писатель и исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал главный секрет диеты долгожителей. По его словам, для сохранения здоровья нужны белки и жиры, но ключевым элементом питания он считает сложные углеводы, такие как бобовые и злаки.