Как отпустить человека, если он вас разлюбил

В беседе с ИА RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что любовь — это сложное чувство, основанное на взаимном понимании, принятии и поддержке.

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Однако по какой-то причине один или двое людей перестают понимать другого и принимать. Соответственно, любовь исчезает.

«В первую очередь необходимо понять, есть ли на текущий момент любовь. Принимает ли и понимает ли человек своего партнера, готов ли поддерживать свою половину. Если чувство исчезло, то при принятии решения посмотреть на человека по-другому, чтобы понять его поведение», — объяснил психолог.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что человек должен сам принять решение, будет ли он продолжать жить с партнером или пора расстаться.

«Человек не собственность — это про здоровые отношения, не про отношения между людьми, где один является потребителем другого. Здесь видно понимать, как прекратить отношения, а не отпустить их», — подчеркнул собеседник издания.

По опыту психолога, зачастую люди живут с другим человеком без любви, в зависимых отношениях. При этом живут очень долго, но они, конечно, не счастливы в этих отношений.

«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают, ни морально, ни материально», — уточнил специалист.

Психолог Сергей Лунюшин пояснил, что не каждый человек в силу своих психологических особенностей может понимать другого человека, принимать его, уступать ему, помогать. Такие отношения изначально не могут быть построены на любви, а они, как правило, построены на вторичных выгодах.

Именно по этой поэтому не всегда сложно отпустить человека, если он не любит. Но во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной все очень индивидуально, резюмировал психолог.