Психолог объяснил, зачем взрослые коллекционируют игрушки

Коллекционирование кукол, сборка конструкторов и чтение фэнтези — это хобби, которые не ограничиваются возрастом. Психолог Мария Прудкая в беседе с Тульской службой новостей объяснила, что увлечения отражают внутренний мир человека и могут служить важным инструментом для самопознания, эмоциональной регуляции и поддержания идентичности.

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По мнению эксперта, интересы не делятся на «детские» и «взрослые» — это только социальный конструкт, а не объективная реальность. Внутренний интерес к определённым занятиям отражает наши психологические потребности и стремления. Например, рисование или игра с конструктором могут стать способом выразить креативность и снизить уровень тревожности.

Взрослые часто ограничивают себя в детских увлечениях, опасаясь осуждения общества. Однако такие ограничения не являются нормой. Увлечение оригами или пазлами может помочь успокоить ум после напряжённого рабочего дня, а коллекционирование кукол или машинок — обрести опору в сложные жизненные периоды.

Коллекционирование можно рассматривать как форму символической игры, которая помогает поддерживать связь с собой. Куклы и машинки часто ассоциируются с детством и безопасностью, поэтому возвращение к этим предметам может стать способом восстановить утраченную часть себя.

Фэнтези, в свою очередь, позволяет человеку прикоснуться к архетипическим сюжетам борьбы добра и зла, поиска смысла жизни и преодоления трудностей. Это помогает уйти от рутины, почувствовать магию и вдохновение, которых может не хватать во взрослом мире. Чтение фэнтези может стать способом идентификации с героями, проходящими путь преодоления, что помогает справляться с жизненными вызовами.

Кроме того, компьютерные и настольные игры могут развивать мышление, социализировать и давать ощущение успеха. Взрослый мужчина, играющий в онлайн-стратегии, может использовать это как способ реализовать лидерские качества, которых ему не хватает в реальной жизни.

Важно, чтобы хобби не становилось зависимостью и не заменяло реальные потребности в общении, признании или достижении целей, подчеркнула психолог.