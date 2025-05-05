Сапиодейтинг: как он помогает найти умного партнера

В Москве развивается новый тренд — сапиодейтинг. Это формат «быстрых знакомств» с умными людьми. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов о причинах такой моды на общение.

© Вечерняя Москва

Сапиосексуал — человек, которого в партнере привлекает прежде всего интеллект.

«Такой человек влюбляется в блестящую логику рассуждений, неожиданные ассоциации, умение просто говорить о сложном и удивлять неожиданными идеями», — объясняет клинический психолог Ксения Савельева.

Красотою сыт не будешь

Психологи уверены, что москвичи устали от поверхностного общения, культивируемого на сайтах знакомств и в социальных сетях. Нередко получается, что, выбрав партнера на сайте «по одежке», на свидании молодым людям не удается найти ни одной точки пересечения.

На выбор «по уму» людей подталкивает еще одна причина: ум сегодня приносит больше дивидендов, чем привлекательная внешность.

«Мы биологически выбираем партнера для размножения по древним механизмам. Например, женщины ищут спутника жизни, который может обеспечить безопасность семьи», — уверена психолог частной корпоративной платформы Олеся Павликова.

И если раньше гарантами семейной безопасности выступали крепкие ребята, которые и дом построят, и чужака со двора прогонят, то сегодня это высокоинтеллектуальные мужчины, продающие свой интеллект за хорошие деньги.

Обычно сапиодейтинги проходят в формате «10 минут на участника». То есть у каждого из 15–30 человек есть возможность за небольшой промежуток времени узнать человека, который сидит напротив. Если собеседник понравился, можно отметить его галочкой в списке, если нет — крестиком. Совпавшим парам выдадут контакты друг друга для дальнейшего общения. Но у всех ли получится общаться дальше?

Подводные камни

«"Эффект ореола" — когнитивное искажение, при котором первое впечатление формируется по определенным чертам, — заставляет нас записывать красивого человека с хорошим образованием сразу еще и в "умные, целеустремленные и добрые", хотя это может оказаться совсем не так», — говорит Павликова.

Популярный в столице формат «быстрых свиданий» часто создает ложное представление о собеседнике. И это становится понятно уже на второй встрече тет-а-тет без модератора и таймера. Ведь для развития отношений нужен не только острый ум, но и эмпатия — умение слышать и сопереживать. Поэтому эксперты предлагают не цепляться за модные форматы, не сравнивать количество прочитанных книг и баллы IQ, а стараться развивать главное качество — человечность, благодаря которой можно разглядеть своего человека за всеми масками уверенности, благополучия и интеллектуальности, которые ему приходится натягивать, чтобы оказаться в тренде.

Прямая речь

Дарья Дмитриева, психотерапевт, руководитель частного центра: