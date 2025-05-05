Почему люди разводятся после долгих лет брака

Некоторые зрелые пары после долгих лет брака понимают, что их ничего друг с другом не связывает. Они вырастили детей, построили карьеру и теперь живут как соседи. Однако это не повод подавать на развод. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского, как сохранить счастливый брак в зрелом возрасте.

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Почему происходит разлад в отношениях после 50 лет

По его словам, самая частая причина разлада в отношениях после 50 лет — отсутствие общих интересов и планов на жизнь.

«Проблемы в паре в зрелом возрасте могут возникать из-за того, что дети выросли и покинули родительский дом. Это приводит к тому, что люди вдруг обнаруживают, что у них нет совместных целей и планов на будущее», — отметил Зберовский.

Он также назвал еще несколько причин, из-за которых отношения могут дать трещину:

появление любовника или любовницы;

проблемы в интимных отношениях или их отсутствие;

алкогольная или наркотическая зависимость;

социальный статус;

окружение.

«Важную роль играет социальный статус супругов. Если один из партнеров построил успешную карьеру, стал богатым, а другой застрял на одном уровне много лет и не хочет развиваться, то это приведет к большим трудностям во взаимопонимании, — заметил собеседник "ВМ". — Разница окружения тоже влияет на отношения. Когда один из партнеров успешно строит карьеру, он попадает в окружение влиятельных и богатых людей. Если его вторая половинка сидит дома и ни с кем не общается, то у них расходятся интересы».

Как наладить отношения после долгих лет брака

Некоторые считают, что должны стареть вместе только потому, что прожили друг с другом всю свою жизнь, но это так не работает, считает специалист.

«Самое главное, что может сплотить пару и вернуть теплоту в отношения, — совместная активность вне дома. Нужно ездить вместе в путешествия или проводить выходные за совместным хобби. Для того чтобы наладить отношения после 50 лет, необходима совместная деятельность. Нельзя сидеть дома, смотреть сериалы и думать, что это вас сближает», — подчеркнул Зберовский.

Важно объяснить самим себе, зачем вы находитесь в отношениях и хотите сохранить брак, посоветовал психолог.

«Многие продолжают жить по инерции, потому что у них совместные быт, квартира и дети. Однако этого недостаточно, чтобы продолжать счастливые отношения. Пара должна синхронизироваться и понять, для чего им нужен этот брак. Необходимо придумать общие интересы и увлечения», — рассказал Зберовский.

Помимо этого, после 50 лет важно сохранять интимную близость и заботу друг о друге, чтобы не допускать появления любовников. Это поможет сохранить брак на долгие годы и продолжить счастливую совместную жизнь, добавил психолог.

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