Как манера ведения переписки может охарактеризовать личность

Проблема «многострочников» в чатах не всегда говорит о плохих манерах. Чаще всего это повод для откровенного разговора и пересмотра основных правил общения. О чем могут говорить «чатовые лавины», рассказала «ФедералПресс» психолог-психотерапевт, лектор Общества «Знание» Елена Витер.

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«Личность – сложная структура. Оценивать ее лишь по манере общения в чате – опрометчиво. У такого поведения может быть множество причин, и каждая ситуация уникальна», – заявила Витер.

Эксперт отметила, что дробление сообщений свойственно тревожным людям: они боятся потерять мысль и спешат отправить ее сразу. Однако, по словам Витер, тревожный человек запишет сообщение в черновик и десять раз проверит его, прежде чем отправить. Поэтому привычка «сыпать» сообщениями чаще говорит об импульсивности, неспособности структурировать мысли, а иногда – даже о скрытой агрессии.

Психолог-психотерапевт объяснила, что иногда такое поведение сигнализирует о стремлении привлечь внимание. Так могут вести себя карьеристы или люди с нарциссическими чертами, которые любят быть в центре внимания, подчеркнула Витер.

«Другой возможный вариант – пассивная агрессия. С помощью «сообщений-капель» человек может бессознательно или осознанно демонстрировать недовольство, мстить или самоутверждаться за счет других», – пояснила эксперт.

По словам специалиста, честный разговор – самый рабочий способ корректно донести проблему. Помочь может и разработка общих правил чата, где будут прописаны требования об отсутствии спама и объединении мыслей в один блок. Для этого может понадобиться администратор чата, который сможет следить за порядком в сообществе. Если после вежливой просьбы человек продолжает игнорировать замечания, это может говорить о недостаточной гибкости или эгоцентризме.

«Если перед вами нарцисс или человек, у которого «каша в голове», изменить что-то будет крайне сложно. Здесь остаются два пути: либо принять ситуацию, либо обсуждать вопрос на уровне руководства или отдела кадров», – отметила Витер.

Кроме того, эксперт предложила провести в коллективе коммуникативный тренинг, чтобы выработать единые стандарты общения. Такой подход помогает не только снизить напряжение, но и улучшить атмосферу в коллективе.

Специалист заявила, что игнорирование просьб коллег можно воспринимать как неуважение, но только если человек осознанно отказывается считаться с окружающими.

«Прежде чем делать выводы, лучше обсудить проблему и выяснить причины поведения. Иногда за «месседж-лавинами» скрываются стресс, привычка или банальное непонимание, а не желание навредить коллегам», – заключила Витер.

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