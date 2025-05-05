Ученые опровергли миф о несчастной жизни женщин после развода

Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды опровергли миф о том, что женщины, пережившие развод или расставание в возрасте 45–50 лет, обречены на эмоциональные и финансовые трудности в будущем. Оказалось, что несмотря на краткосрочное падение удовлетворенности жизнью, уже через несколько лет уровень счастья возвращается к прежнему — а затем даже превышает его. Работа опубликована в журнале Journal of Happiness Studies (JHS).

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Исследование основано на данных более чем 1400 женщин, прошедших через развод или расставание, и контрольной группы из 2500 женщин, сохранивших длительные отношения. За участницами наблюдали в течение нескольких десятилетий.

По словам ведущего автора работы, магистрантки клинической психологии Оливии Арканджели, конец длительных отношений в среднем возрасте действительно вызывает сильный стресс, но при наличии социальной поддержки, чувства контроля над своей жизнью и удовлетворенности доходом женщины довольно успешно адаптируются.

«Мы увидели, что уже через 3–4 года женщины возвращаются к уровню удовлетворенности жизнью, который у них был до развода», — объяснила Арканджели.

Интересно, что к концу периода наблюдения — через 13,5 года после расставания — уровень удовлетворенности жизнью у разведенных женщин не только сравнялся с уровнем замужних, но и немного превысил его.

Доцент психологии Анастасия Эйова связала это с эффектом посттравматического роста:

«Пережив кризис, человек может глубже оценить свою жизнь, что повышает общее ощущение благополучия».

Особое внимание в исследовании уделялось тем женщинам, чье счастье резко упало в момент расставания — у них в долгосрочной перспективе наблюдался особенно высокий рост удовлетворенности жизнью. Ученые объяснили это чувством облегчения после ухода из конфликтных или стрессовых отношений. При этом такие факторы, как повторное вступление в отношения или наличие детей, не оказывали существенного влияния на уровень счастья.

Исследователи подчеркивают важность создания программ поддержки для женщин среднего возраста, переживающих развод. Доступ к психологическому консультированию, финансовой помощи и социальным связям может значительно улучшить их адаптацию и благополучие в будущем.