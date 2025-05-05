Какие люди чаще увлекаются приложениями для знакомств

Новое исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, обнаружило, что люди с высоким уровнем тревоги по поводу внешнего вида, социальной тревоги и чувствительности к отказу чаще рассматривают приложения для знакомств как полезные для выстраивания отношений и управления своим имиджем. Однако все эти качества также делают человека уязвимым для зависимости от приложений. В последнем случае ключевую роль играет чувствительность к отказу, пишет Рsypost.

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Специальные приложения стали одним из самых популярных способов знакомства. Эти платформы позволяют избегать стресса очного общения, что особенно привлекательно для людей с социальной тревожностью и низкой самооценкой.

Ученые провели в Тайване масштабное онлайн-исследование среди молодых людей 18–35 лет. В нем приняли участие 5427 человек, средний возраст которых составил чуть более 27 лет. Почти все использовали приложение для знакомств хотя бы в прошлом месяце, а более половины пользовались им ежедневно. Участники заполнили анкеты об уровне тревожности, отношении к цифровой коммуникации и проблемах при обращении с приложениями. С использованием структурного моделирования уравнений, исследователи проанализировали взаимосвязи этих факторов.

Выяснилось, что высокий уровень тревожности связан с повышенной чувствительностью к отказу, что, в свою очередь, повышает риск проблем при использовании приложений. При этом также обнаружено, что именно тревожные пользователи более склонны считать приложения полезными для построения отношений.

Анализ также показал, что риск проблемного использования приложений усиливается из-за чувствительности к отказу. Это означает, что онлайн-знакомства могут привести таких людей к ухудшению психического здоровья или благополучия.

Таким образом, люди, испытывающие трудности в очных взаимодействиях, используют цифровые инструменты для улучшения социальной жизни. Тем не менее, при этом цифровые инструменты приносят пользу тем, кто уже имеет социальные навыки, тогда как уязвимые пользователи могут оказаться в еще более худшей ситуации.

Однако поскольку данные были собраны в одно время, невозможно определить, вызывает ли использование приложений психологические проблемы или отражает существующие. Авторы рекомендуют разработчикам приложений адаптировать их для поддержки психического здоровья.