Психология веса: почему от счастья мы толстеем, а от стресса худеем

Вы замечали, как в моменты счастья рука сама тянется за куском торта, а во время сильного стресса аппетит исчезает напрочь — будто кто-то выключил его рубильником? Но проходит тревожный период, и вес начинает расти — порой обычно выше прежнего. Эти качели знакомы почти каждому. Что же происходит с нами? Почему эмоции так сильно влияют на вес, и что делать, чтобы тело и психика пришли в равновесие — поговорили об этом с психологом Радмилой Бакировой.

Как эмоции «перепрошивают» тело: немного науки

Наше тело — не машина, а живая система, где эмоции напрямую связаны с гормонами.

«Во время стресса повышается уровень кортизола и адреналина — они подавляют аппетит в моменте, но затем провоцируют накопление жира, особенно в области живота. Когда мы счастливы, растет уровень дофамина и серотонина, а мозг ищет „закрепление“ приятного чувства — часто через еду, особенно сладкую и жирную. Это старинный биологический механизм вознаграждения. Кроме того, быстрые скачки эмоций влияют на режим сна, пищевое поведение, уровень сахара в крови и тягу к углеводам. А значит — и на вес», — объясняет эксперт.

Почему от счастья мы набираем вес

При спокойном, теплом эмоциональном фоне мы расслабляемся — и… начинаем есть «за компанию», по привычке или из удовольствия, даже если голода нет. Торты на праздниках, ужины в ресторанах, «давай отпразднуем хорошую новость» — еда становится частью радости.

Уровень самоконтроля в такие моменты часто падает, особенно если пища — главный источник наслаждения. Это не «плохо». Но важно понимать: хроническая еда по привычке «в награду» может со временем сбить пищевое равновесие.

Почему от стресса мы худеем — но не надолго

В стрессовом состоянии организм переходит в режим «борьбы или бегства»: аппетит отключается, пищеварение замедляется, кровь отливает от органов ЖКТ к мышцам, возникает ощущение «кома в горле», «не лезет в рот».

Но как только стресс уходит — возникает «откат»: сильный голод, особенно на быстрые углеводы. Мозг пытается восполнить энергию, которую, по его мнению, вы «потеряли в опасности». Плюсом тело ищет все тот же дофамин взамен адреналина. В итоге — переедание, «запоздалая компенсация» и резкий набор веса. Что с этим делать?

Отделите еду от эмоций — хотя бы в голове

«Первый шаг — не запрет, а осознанность. Еда — это еда. Радость — это радость. Грусть — это грусть. Ведите ежедневный дневник: что вы чувствовали перед перееданием? Это поможет „снять автоматизм“ с эмоционального аспекта еды», — говорит психолог.

Переключайтесь на нематериальные удовольствия

Если еда — единственный источник радости, мозг будет требовать именно ее. Попробуйте альтернативы: прогулка, звонок подруге, массаж, музыка, творчество. Даже 10 минут приятного действия — это уже «переключение цепочки вознаграждения».

Введите понятие «голода и насыщения по десятибалльной шкале»

Прежде чем есть — спросите себя: я на 7 из 10 по голоду, или просто на 2 — скучно и тревожно? Учитесь ловить настоящую физиологическую потребность, а не ведитесь на эмоциональный фон.

Не наказывайте себя за срыв — наблюдайте

Самобичевание усиливает стресс и запускает цикл «поел — вина — снова стресс → опять поел». Гораздо полезнее: «Интересно, что именно я пытался почувствовать через еду?»

Работайте с фоном, а не с последствиями

Эмоциональный вес — это не про лишние килограммы, а про лишнее напряжение, тревогу, подавленность или даже радость без опоры на реальность. Психотерапия, медитации, телесные практики, арт-терапия — инструменты, которые помогают снизить общий уровень внутреннего давления. А значит — и убрать потребность компенсировать его едой.