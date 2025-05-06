Психолог объяснил, почему Зверев прячется за маской и до сих пор одинок

Когда на сцену выходит Сергей Зверев со стразами, макияжем и улыбкой, кажется, будто ты видишь человека, уверенного в себе. И сложно поверить, что когда-то он служил в армии и был старшим сержантом. Что с ним произошло? Почему он так кардинально изменился, и почему в его личной жизни столько боли и разочарования? Психолог Станислав Самбурский считает, что стилист скрывает за эпатажем одиночество и боль. Также в беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что мешает Звереву обрести счастье в личной жизни.

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«Сергей Зверев – медийный персонаж, который ярко иллюстрирует механизм психологической компенсации. В психологии компенсацией называют процесс, при котором человек — часто неосознанно — создаёт что-то яркое и эффектное во внешнем поведении, чтобы заглушить внутреннюю боль. Если в детстве не хватало признания, во взрослом возрасте человек может буквально «кричать» о себе через образ, успех, награды. Образ Сергея Зверева — это не просто стиль, рядом с ним даже Филипп Киркоров порой выглядит банальным. Скорее всего, для Сергея эпатаж – это способ быть увиденным. Замеченным. Наконец-то важным», — высказался психолог.

Он рассказывал, что в середине 90-х попал в аварию и перенёс пластическую операцию. Именно тогда в его жизни появилась новая внешность. Грим, макияж, яркие костюмы. И со временем сформировался целый персонаж. Но внешность, какой бы идеальной она ни была, не всегда говорит о принятии себя. Иногда — наоборот. Она говорит: «Посмотри на меня, пожалуйста. Но не слишком глубоко».

Почему не складываются отношения?