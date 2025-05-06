Пожилым людям объяснили пользу мастурбации

Сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация в пожилом возрасте полезна для здоровья. Об этом она рассказала изданию Metropoles.

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«Наша сексуальность рождается и умирает вместе с нами. На каждом этапе жизни у нас есть новые открытия и удовольствия при исследовании тела. Это может произойти даже после 70-80 лет», ─ объяснила Фрейтас.

По словам специалистки, мастурбация снимает напряжение, укрепляет иммунную систему и нормализует артериальное давление. Кроме того, благодаря самоудовлетворению улучшаются сон и настроение, а также укрепляются мышцы в области таза. Сексолог добавила, что удовольствие является важным вне зависимости от того, есть у человека партнер или нет. Она подчеркнула, что некоторые люди только в пожилом возрасте узнают, что секс может быть и без проникновения.

Ранее сексолог Ана Ломбардия рассказала, как преодолеть тревогу в постели. По ее словам, для этого надо практиковать осознанное дыхание во время мастурбации.