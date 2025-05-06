Психологи создали приложение для оценки сенсорных особенностей людей

Психологи Уральского федерального университета (УрФУ) создали и запатентовали приложение для оценки сенсорных особенностей людей. С помощью приложения можно определить, насколько эффективно мы используем зрительные, слуховые, тактильные, проприоцептивные (ощущение своего тела), вестибулярные, вкусовые, обонятельные системы, и понять, что можно улучшить. Оно также помогает определить риски пребывания человека в среде и выдает рекомендации по поддержке сенсорных систем, которые имеют дефициты. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе университета.

© unsplash

«Приложение рассчитано на любую возрастную группу, но в первую очередь будет интересно родителям и педагогам, которые хотели бы определить сенсорные функции у детей и выявить сенсорные дефициты. Приложение не позволяет определять физическое состояние слуха или зрения, оно направлено на оценку восприятия, то есть того, насколько целостно мы воспринимаем объект, распознаем его свойства, выделяем главное и второстепенное и так далее», — рассказала руководитель проекта, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Людмила Токарская.

По словам психолога, человек довольно часто сталкивается с чем-то, что мешает ему концентрироваться, чувствовать себя комфортно и, как следствие, к примеру, продуктивно работать. И, если взрослый человек может отследить этот момент и либо устранить его, либо адаптироваться, то ребенку сложнее, и ему нужна поддержка.

«Например, на концентрацию детей в школе или в садике могут влиять яркие оранжевые или красные стулья, особенно если таких предметов много. Большие вещи, которые нависают сверху, также могут отвлекать от процесса обучения. Мы можем неосознанно, но регулярно обращать на них внимание и опасаться, что что-то упадет на голову. И это тоже снижает нашу продуктивность. Если взрослый человек может в некоторых случаях понять, что его раздражает и нивелировать этот фактор, то ребенок, как правило, не может на это повлиять, и нам нужно помочь ему», — добавила Людмила Токарская.

Приложение апробировали в школах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В планах разработчиков — подключить к тестированию студентов и преподавателей. Кроме того, разработчики планируют выпустить мобильную версию приложения и создать сервис «Комфортная среда», чтобы можно было планировать дизайн жилых и рабочих помещений с учетом комфортного нахождения там.

Ранее специалисты из Уральского федерального университета и ОАЭ создали первый в мире эмиратско-российский психологический энциклопедический словарь.