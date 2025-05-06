Психолог ответил, почему богатые люди ведут скромный образ жизни

Обеспеченные люди могут вести скромный образ жизни в целях безопасности, рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Причиной желания «прибедняться» часть являются защитные механизмы, а не лицемерие, сообщает NEWS.ru.

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Многие богатые люди неброско одеваются и стараются не выделяться на общем фоне. По словам эксперта, такое поведение может быть продиктовано желанием остаться своим в обществе, где скромность одобряется. Кроме того, таким образом люди стремятся обезопасить себя от мошенников и агрессивных комментариев в социальных сетях. По словам психолога, стремление скрыть материальный достаток связано со сложным переплетением социальных норм, защитных механизмов и личных ценностей.

Есть и психологические причины. Если человек с детства усвоил, что хвастаться – плохо, демонстрация дорогих вещей может вызвать чувство вины. Кроме того, люди хотят, чтобы люди оценивали их личность, а не кошелек.

В последнее время минимализм, экологичность и осознанное потребление становятся модными. Выбирая дорогую, но неброскую одежду и отказываясь от показной роскоши, человек демонстрирует отказ от материальных ценностей.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с симптомами профессионального выгорания. Методы включают спорт, нормализацию сна и правильное питание. Физическая активность снижает стресс и усталость, повышает тонус организма. Кроме того, полезно внести в повседневную жизнь некоторое разнообразие. Также важно соблюдать баланс между работой и личным временем.