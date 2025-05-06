Выявлены четыре разных типа нарциссических личностей

Новое исследование выявило четыре различных типа, связанных с нарциссизмом, включая один тип, который сочетает в себе уверенность с скрытой неуверенностью. Эти люди могут казаться обаятельными и самоуверенными, но на самом деле они эмоционально уязвимы и подвержены сомнениям в себе. Результаты опубликованы в Journal of Research in Personality, пишет Рsypost.

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В основе исследования лежит опросник Narcissism Admiration and Rivalry Questionnaire (NARQ), который разделяет нарциссические черты на два основных измерения: восхищение и соперничество. Нарциссическое восхищение отражает настойчивые стратегии самовосхваления и достижение признания через обаяние, уверенность и социальное доминирование. Это измерение часто связано с положительными чертами, такими как экстраверсия и высокая самооценка, и тесно связано с концепцией грандиозного нарциссизма, включающего чувство превосходства и завышенное самомнение.

Напротив, нарциссическое соперничество отражает оборонительную, антагонистическую форму нарциссизма, цель которой — защитить хрупкий образ себя. Люди с высокими показателями соперничества склонны реагировать на воспринимаемые угрозы враждебностью, обесцениванием других и повышенной чувствительностью к критике. Эта модель поведения соответствует уязвимому нарциссизму, который характеризуется неуверенностью, эмоциональной нестабильностью, низкой самооценкой и склонностью к изоляции или агрессии при чувстве уязвимости. В отличие от социальных навыков грандиозного нарциссизма, уязвимый нарциссизм часто включает в себя скрытое или внутреннее страдание, может приводить к межличностным конфликтам.

Ученые использовали данные трех крупных представительских выборок: всего более 50 000 человек. Команда впервые использовала переменно-центрированную стратегию для изучения, как восхищение и соперничество соотносятся с другими психологическими чертами.

В результате исследования были выявлены четыре нарциссических подтипа, которые появлялись стабильно среди всех выборок:

Ненарциссические личности, показавшие низкие баллы как по восхищению, так и по соперничеству.

Субклинически уязвимые нарциссы, которые показали умеренные результаты по соперничеству, но низкие — по восхищению.

Грандиозные нарциссы, которые набрали много баллов по показателю восхищения и мало по показателю соперничества.

Грандиозно-уязвимые нарциссы, у которых наблюдался повышенный уровень как восхищения, так и соперничества.

Последние демонстрировали самые высокие уровни как восхищения, так и соперничества, а также отличались внутренним конфликтом, высокой агрессией и противоречивой самооценкой. Эти индивиды чаще были мужчинами и моложе остальных. Грандиозные нарциссы имели высокую самооценку и были более адаптивными, в отличие от субклинически уязвимых, страдавших от невротизма и низкой социальной уверенности.

Исследование также показало культурные и половые различия в распределении подтипов: в США больше респондентов попадало в «грандиозный» тип, женщины чаще демонстрировали ненарциссический профиль.

Авторы подчеркивают, что нарциссизм — это не бинарная категория, а многомерный континуум. Профили помогают понять, как черты нарциссизма проявляются по-разному у различных людей и что нарциссические характеристики, такие как экстраверсия и высокая самооценка, могут быть не только негативными, но и адаптивными. Однако сочетание уязвимости и грандиозности связано с эмоциональной нестабильностью и риском агрессии. Авторы планируют продолжить работу, чтобы понять, как и почему нарциссы переключаются между уязвимыми и грандиозными состояниями.

Все данные возможностей помогают улучшить понимание нарциссизма и развить стратегии лечения, которые учитывают уникальные профили человека.