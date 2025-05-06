Психолог объяснил, как преодолеть эмоциональный стресс

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил, что с эмоциональным стрессом нужно справляться через осознание.

«Эмоции, которые накапливаются и наслаиваются одна на другую в разных сферах жизни, превращаясь в стресс, являются следствием того, как человек к этим событиям относится», — объяснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Выход из эмоционального стресса, по мнению специалиста, в осознании того, что не на все жизненные обстоятельства можно повлиять.

Это даёт человеку силы начать работать со своими жизненными установками и прийти к пониманию, что жизнь может складываться не так, как хотелось бы, и это нормально.

Перестав тратить силы на переживания, можно научиться реагировать на новые стресс-факторы не страданием, а действием, подчеркнул Хорс.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.