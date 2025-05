Правда ли, что женщины предпочитают мужчин постарше

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что и мужчины и женщины предпочитают более молодых партнеров, даже если до этого утверждали другое. Исследователи решили проверить широко распространенное предположение о том, что мужчины обычно интересуются молодыми женщинами, а женщины предпочитают более старших мужчин. По статистике, в браках мужчины в среднем на четыре года старше своих жен.

Исследование анализировало данные 6262 клиентов американской службы знакомств Tawkify, которая организует свидания вслепую.

Оказалось, что, несмотря на заранее заявленные предпочтения по максимальному возрасту партнера, люди обоего пола чаще проявляют интерес к более молодым потенциальным партнерам. По трем различным показателям — романтическое влечение, общее впечатление и готовность пойти на второе свидание — молодость была связана с более высокими оценками. Это наблюдалось как у мужчин, так и у женщин, вопреки устоявшимся стереотипам.

«Довольно удивительно, что величина эффекта почти одинакова для мужчин и женщин. Женщины говорят, что ищут более зрелых мужчин, но фактически они (чуть) более заинтересованы в молодых. Вот способ понять это простыми словами: вы с большей вероятностью захотите более молодого, а не более старшего партнера, примерно в соотношении 55% к 45%. То есть в 55% случаев вы выберете более молодого. Так что это немного — и вы, вероятно, не заметите этого сами, но в совокупности и на большой выборке это имеет значение», — сказал PsyPost руководитель исследования Пол В. Иствик, профессор психологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Авторы также считают, что предпочтения женщин могут меняться в зависимости от контекста. Возможно, то, что люди говорят о желаемом партнере, определяется социальными нормами. В условиях свидания вслепую, где цель состоит в том, чтобы произвести хорошее впечатление и оценить химию, женщины могут быть более открыты для молодых мужчин, чем в абстрактных опросах или при принятии решений о долгосрочных отношениях. Это первоначальное влечение может со временем угаснуть или быть перекрыто другими факторами.