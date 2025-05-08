Психологи изучили пользу эстетического опыта для ума и души

С зарождения философии мыслители от Платона до Канта размышляли о том, как красота влияет на человеческий опыт и может ли она изменить наше душевное состояние. Новое исследование Кембриджского университета подтвердило необходимость эстетического опыта и уточнило его пользу для ума и души.

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Статья с результатами вышла в Empirical Studies of the Arts. По утверждению авторов, в ней приведены эмпирические доказательства, что взаимодействие с художественной красотой помогает вырваться из «ментальных ловушек повседневности», таких как текущие тревоги и списки дел, и способствует «психологическому дистанцированию» — отстранению от рутинных мыслей для просветления.

Это одно из первых исследований, изучающих, как эстетический опыт в галерее или музее может влиять на когнитивные процессы, и оно подчеркивает важность как создания искусства, так и доступа к художественным пространствам, заявила профессор экспериментальной социальной психологии Симоне Шналль из Кембриджа.

«Многие философы на протяжении истории предполагали, что эстетическая красота порождает особое психологическое состояние. Наше исследование показывает, что взаимодействие с красотой искусства может усилить абстрактное мышление и способствовать иному образу мыслей, отличному от наших повседневных паттернов, переводя нас в более расширенное состояние сознания. Это называется психологическим дистанцированием, когда человек вырывается из ментальных ловушек повседневной жизни и сосредотачивается на общей картине», — рассказала она.

«Посещение художественного музея — это не просто приятный способ провести день, оно может действительно изменить то, как мы думаем о своей жизни», — добавила профессор.

В исследовании приняли участие 187 студентов, которых отправили в университетскую галерею Kettle’s Yard на выставку керамики Люси Ри.

«Керамика идеально подошла для наших целей, — объяснила Шналль. — Великолепные картины именитого мастера слишком отвлекали бы. Нам нужно было искусство с тонкой формой, требующее сосредоточенного восприятия природы красоты».

Участники были случайно разделены на две группы: группу «красоты» просили активно оценивать эстетическую привлекательность каждого керамического объекта, а вторая группа просто сопоставляла схематичные рисунки с самими произведениями.

Затем всех участников протестировали на способ обработки информации — конкретный или абстрактный. Для этого применялись стандартные анкеты с вопросами типа: «написание письма» означает буквальное использование ручки или выражение мыслей? «голосование» — это отметка в бюллетене или влияние на выборы?

«Эти тесты предназначены для определения, мыслит ли человек конкретно, как мы часто делаем в повседневной жизни, или же настроен на более глубокий смысл и общую картину своих действий», — уточнила ведущий автор исследования Элзе Сигуте Микалоните с факультета психологии.

В среднем участники группы «красоты» показали на 14% более высокие результаты в абстрактном мышлении по сравнению с контрольной группой. При этом около половины участников указали, что у них есть художественное хобби — и у них эффект выражен сильнее: они на 25% превосходят участников с художественными увлечениями в контрольной группе.

Также измерялось эмоциональное состояние участников. Группа «красоты» сообщила в среднем на 23% более высокие уровни «трансформирующих и возвышающих чувств» — таких как умиление, просветление и вдохновение.

«Наши результаты подтверждают давнюю философскую идею о том, что восприятие красоты помогает людям отстраниться от сиюминутных забот и принять более широкую, абстрактную перспективу», — резюмировала Микалоните.

При этом группа «красоты» не сообщала о большем ощущении счастья, что указывает на то, что именно взаимодействие с красотой, а не общая позитивность опыта, влияло на абстрактное мышление.