В сети назвали неожиданную пользу порно

Пользователи сети рассказали, какую неожиданную пользу принес им просмотр порнофильмов. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Один из комментаторов признался, что однажды воспользовался инструкциями из порнофильма по ремонту.

«Была порносцена, где сантехник по-настоящему чинил протекающую раковину. У него были инструменты, и оператор намеренно снял, что мужчина делает. Он показал девушке, как починить раковину самой, прежде чем они занялись сексом. По иронии судьбы, раковина в моем доме тогда тоже протекала, и я починил ее по этим инструкциям. Мне тогда было, наверное, лет 17», — fabreeze1989, пользователь Reddit.

Другие сделали выводы относительно того, как при просмотре любого фильма важно его качество.

«Понял, насколько сильная рассинхронизация звука и изображения может испортить мне удовольствие от просмотра буквально любого фильма», — Kurtomatic, пользователь Reddit.

Некоторые же благодаря порно сделали открытия в области культуры.

«Я услышала одну из лучших записей концерта Моцарта для кларнета в порнофильме», — NightMgr, пользовательница Reddit.

Пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Многие прекратили общаться с друзьями, когда поняли, что являются единственными инициаторами общения.