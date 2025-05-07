Психолог рассказал, может ли мемовничество испортить отношения

Психологи Никитин раскрыл, развалит ли семьи обмен мемами «на стороне». В эпоху смешных картинок и коротких видео набирает популярность новый вид взаимоотношений — мемовничество. Теперь люди становятся мемовниками друг друга, постоянно обмениваясь мемами. Не всегда такие контакты связаны с романтикой, но вполне могут в неё перерасти. Способны ли мемовники разрушить настоящие отношения и реальные семьи? «Секрет» узнал у психолога.

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На первый взгляд, мемовничество выглядит безобидно: что может быть плохого в обмене смешными картинками и шутками из соцсетей? Но возникает логичный вопрос — не скажется ли такое общение с человеком со стороны на реальных отношениях? И не станет ли оно причиной охлаждения в паре или даже расставания?

Действительно, мемовничество может перерасти во что-то большее — дружбу или даже влюблённость, если переписка начнёт выходить за рамки мемообмена и затрагивать личные темы, убеждён психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Антон Никитин.

«Ведь юмор — это про совместимость. Когда вы смеётесь над одними и теми же шутками, это как сигнал: "Мы похожи, нам есть о чём говорить"», — поясняет он.

Конечно, так происходит далеко не всегда — большинство мемовников остаются только приятелями по переписке и на другой уровень отношений не переходят.

Но и здесь есть свои нюансы. Партнёр человека, который завёл мемовника, может почувствовать себя обделённым. А если тот и вовсе начнёт скрывать переписку, появится веский повод для самой настоящей ревности.

Психолог Антон Никитин подчёркивает:

«Сам по себе обмен мемами вряд ли развалит пару. Проблемы начинаются, если в отношениях и без того не хватает тепла, а мемовник становится тем, кто это тепло дает».

Так что бояться вмешательства мемовника в отношения не стоит: подобные онлайн-связи редко представляют для них реальную угрозу. Главное — быть честным друг с другом и открыто обсуждать допустимые границы.

Подробнее о том, кто такие мемовники и почему люди сближаются из-за мемов, читайте тут.