Психолог дала совет как правильно отдыхать на 9 Мая

Вторая серия майских праздников ожидает жителей Новосибирска. В Новосибирской области подготовлена обширная программа мероприятий. 9 Мая состоится военный парад, чествовать ветеранов и тружеников тыла будут в каждом районе области, поэтому у сибиряков будет масса поводов выйти из дома.

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Во время каникул у людей включается либо программа экономии жизненных сил, либо программа любопытства, в которой человек экспериментирует и приобретает новый опыт, отмечает директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина. Однако если происходит передозировка активности или лени, будет «жесткая побочка».

«С точки зрения здравого смысла длинные выходные нам не помешают, – комментирует психолог. – Будут ли выходные восстанавливать наши ресурсы? Не факт. В некоторых ситуациях они только их истощают и будут приводить не к восполнению ресурса, а к его истощению».

Налегать на еду и алкоголь в праздники не стоит. Как правило, за этим следует раскаяние и рецидив, убеждена психолог.

«Необходимо жестко и спокойно контролировать любые передозировки, – говорит Вера Никишина. – Пусть ваш отдых будет с элементами нового опыта. Опыта, который не истощает ваши ресурсы при восстановлении, а создает эти самые ресурсы и позволяет с удовольствием ждать следующих длинных выходных».

Добавим, что до конца года у россиян будет еще две серии длинных каникул. Ближайшие после майских начнутся уже в июне. В связи с Днем России мы будем отдыхать с 12 по 15 июня. В ноябре нас также ждет небольшой трехдневных отпуск, связанный с Днем народного единства. Отдыхать со 2 по 4 ноября.