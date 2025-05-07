Почему не стоит ссориться во время семейной поездки на дачу

Семейный психолог Софья Сулим дала советы, как избежать конфликтов во время семейной поездки на дачу. По её словам, всем её участникам нужно проявить больше уважения друг к другу.

Не стоит сразу по приезде бросаться в работу и заставлять других делать дела, так как каждому необходимо время на отдых и адаптацию, поделилась она в беседе с Life.ru.

Также Сулим подчеркнула, что конфликты желательно решать до приезда на дачу, иначе они могут вспыхнуть в самый неподходящий момент. А если ссора всё-таки произошла, психолог предлагает решить всё путём ведения уважительного диалога.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.