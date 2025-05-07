Психолог дал совет, как относиться к перееданию на праздниках

Ограничивать питание и досуг постоянно не следует — это приводит к грусти и разочарованиям.

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В выходные можно позволить себе «немножко больше», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

«Надо наслаждаться всем, что происходит, и ни в коем случае себя не ругать. Выходные дни нужны для того, чтобы позволить себе немножко больше, чем мы можем позволить на буднях. Во-вторых, не надо забывать про то, что у нас есть гормональная система, которая отвечает за наше настроение. Если мы всё время на аскезе, то это не приводит к положительному результату, это только загоняет человека в грусть и разочарование. Поэтому радовать себя нужно обязательно и с удовольствием, наслаждаясь каждым куском съеденного торта и каждым дополнительным часом, проведённым с тем, чего хочется».

Ранее психолог рассказала о необходимости проводить 40 минут в день в «абсолютной тишине». Это поможет избежать «перестимуляции» нервной системы, снять стресс. Детям нужен час покоя. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.