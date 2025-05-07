Как люди в России справляются со стрессом

Специалисты онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» совместно с платформой «Буду» провели исследование и выяснили, как часто россияне испытывают стресс и какими способами избавляются от него. Результатами опроса они поделились с «Лентой.ру».

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Сообщается, что в опросе приняли участие около тысячи мужчин и женщин от 25 лет и старше. Согласно полученным результатам, одним из самых популярных методов борьбы со стрессом они назвали сон. Его выбрали 49 процентов респондентов. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что в моменты эмоционального напряжения идет гулять, 37 процентов заедают стресс, треть — совершают импульсивные покупки, а 26 процентов занимаются спортом. Абсолютное большинство — 58 процентов — выбрали в качестве способа снять стресс поддержку друзей и родственников.

«Интересно, что каждый пятый опрошенный считает эти методы эффективными, 14 процентов утверждают, что они не помогают, а на 64 процента людей такие способы действуют лишь иногда», — онлайн-сервиса психотерапии «Ясно».

Также в сервисе уточнили, что большинство россиян (67 процентов) считают, что испытывают высокое эмоциональное напряжение. При этом 43 процента опрошенных сталкиваются со стрессом несколько раз в неделю, 36 процентов — ежедневно. Лишь пятая часть нервничает один раз в месяц или реже.

Ранее хирург Мануэль Санс Сегарра рассказал, что одна минута стресса ухудшает работу иммунной системы на шесть часов. Поэтому, по его словам, хронический стресс увеличивает риск аутоиммунных заболеваний и инфекций.